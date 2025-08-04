Spotify sube de precio: ¿cuánto costará la suscripción en 2025?

Spotify ha confirmado un nuevo ajuste en los precios de sus planes de suscripción, afectando a millones de usuarios en México y diversas partes del mundo.

Esta decisión se aplicará a partir del próximo mes de septiembre y modificará el costo de todos los planes actuales, desde el individual hasta el familiar.

EL ALZA TAMBIÉN LLEGARÁ A OTRAS REGIONES DEL MUNDO

México no es el único país afectado. Spotify también aplicará el incremento en Argentina, Colombia y en varias regiones de Asia, Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico.

De acuerdo con la compañía, todos los usuarios recibirán un correo electrónico con los detalles específicos del cambio antes de que entre en vigor.

LOS NUEVOS PRECIOS EN MÉXICO A PARTIR DE SEPTIEMBRE

Spotify ya ha actualizado los precios en su sitio web oficial, aunque algunos usuarios todavía están esperando la notificación directa. A continuación, te mostramos cómo quedarán las tarifas en México a partir del próximo mes:

Plan Premium Individual

El costo mensual subirá de 129 a 139 pesos. Este plan es ideal para una sola persona e incluye un mes de prueba gratuita para nuevos usuarios.

Plan para Estudiantes

Pensado para universitarios, este plan aumenta de 69 a 74 pesos al mes. También mantiene la opción de un mes gratis, siempre y cuando el estudiante verifique su estatus académico.

Plan Dúo

Diseñado para dos personas que vivan en la misma dirección, este plan incrementa su tarifa de 169 a 189 pesos mensuales. No incluye prueba gratuita, pero permite mantener cuentas separadas bajo una sola factura.

Plan Familiar

La suscripción para hasta seis miembros de una misma familia pasará de 199 a 239 pesos mensuales. Además de cuentas separadas, incluye acceso a la app Spotify Kids, enfocada en contenido para niños.

IMPACTO EN EL MERCADO FINANCIERO

Curiosamente, la noticia del aumento de precios fue bien recibida por los inversionistas. Las acciones de Spotify subieron cerca de un 3 por ciento antes de la apertura del mercado, y en lo que va del año, su valor ha crecido un 40 por ciento.