Marvel Tokon: Fighting Souls tendrá una beta cerrada en septiembre. Conoce todos los detalles aquí

Los fanáticos de Marvel y de los juegos de lucha ya tienen una fecha que marcar en su calendario: del 5 al 7 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la beta cerrada de Marvel Tokon: Fighting Souls, el nuevo título desarrollado por Arc System Works, el mismo estudio responsable de éxitos como Guilty Gear.

Esta fase de prueba estará disponible exclusivamente para usuarios de PlayStation 5 y permitirá a los jugadores echar un primer vistazo a lo que promete ser una experiencia de combate innovadora y accesible.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y UN ELENCO ESTELAR

Los interesados en participar en la beta ya pueden registrarse para obtener acceso anticipado. Quienes logren ingresar podrán controlar a seis personajes icónicos del universo Marvel: Capitán América, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Storm y Doctor Doom.

Cada uno de ellos ha sido rediseñado con nuevas animaciones y estilos de combate que rinden homenaje a sus habilidades clásicas de los cómics, pero con un enfoque adaptado al dinamismo del juego.

Durante la beta, los combates se desarrollarán en tres escenarios distintos ambientados en una versión estilizada de la ciudad de Nueva York. Este entorno, tan presente en las historias de Marvel, ha sido reinterpretado para dar lugar a intensas batallas con un estilo visual vibrante.

Además, los jugadores podrán disfrutar de un lobby multijugador con capacidad para 64 personas, con gráficos en estilo chibi, y funciones sociales como espectador en tiempo real y tutorial interactivo.

UN SISTEMA DE COMBATE ACCESIBLE PERO PROFUNDO

Una de las principales novedades de Marvel Tokon: Fighting Souls es su sistema de lucha por equipos de 4 contra 4. Este enfoque introduce un componente estratégico en el que los jugadores deberán gestionar cambios de personajes en tiempo real, planear ataques combinados y adaptarse rápidamente al flujo del combate.

El equipo de desarrollo ha puesto un gran énfasis en hacer que el juego sea accesible, incluso para aquellos que no tienen experiencia previa en títulos de pelea. La inclusión de un modo tutorial desde la beta apunta a reducir la curva de aprendizaje y facilitar la entrada a nuevos jugadores.

UNA RECEPCIÓN POSITIVA

El juego fue presentado recientemente durante EVO 2025, uno de los eventos de eSports más importantes del año. Las primeras impresiones han sido mayoritariamente positivas, lo que ha generado aún más expectativa por esta fase de prueba.

Aunque Marvel Tokon: Fighting Souls aún no tiene una fecha exacta de lanzamiento, se espera que llegue oficialmente en algún momento de 2026. Está confirmado que estará disponible tanto para PlayStation 5 como para PC, a través de Steam y Epic Games Store, lo que garantiza una amplia disponibilidad para jugadores de todo el mundo.

La beta cerrada representa una oportunidad única para los fans de los superhéroes y los juegos de lucha de ser parte del desarrollo de un título que podría marcar un nuevo estándar en el género.