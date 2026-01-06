Sony revela nueva IA que podrá jugar por ti cuando ya no puedas avanzar

Sony trabaja en una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que busca resolver uno de los mayores dolores de cabeza para los jugadores: quedarse atrapado en una parte del juego sin poder avanzar. La propuesta, conocida como Ghost Player, fue revelada a través de una patente y plantea una forma de asistencia inteligente sin romper la experiencia original.

SONY APUESTA POR IA PARA REDUCIR LA FRUSTRACIÓN EN LOS JUEGOS

De acuerdo con documentos registrados por Sony Interactive Entertainment, Ghost Player es un sistema de inteligencia artificial diseñado para ayudar de manera puntual cuando un jugador no logra superar un nivel, un combate o un rompecabezas. La idea no es hacer trampas ni volver invencible al personaje, sino ofrecer apoyo temporal que permita continuar la historia.

Aunque la tecnología aún no está disponible en ningún título de PS5, medios especializados han dado a conocer detalles sobre su funcionamiento y alcances.

¿QUÉ ES GHOST PLAYER Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

Ghost Player funcionaría como una asistencia opcional que se activa solo cuando el jugador lo necesita. La IA analizaría patrones de juego, errores repetidos y muertes constantes en una misma sección para detectar cuándo una persona está realmente atorada.

Una vez identificado el problema, el sistema sugeriría activar un modo de ayuda específico, siempre respetando el estilo de juego del usuario y sin modificar la dificultad general del título.

ASÍ FUNCIONARÍA LA IA EN TIEMPO REAL

Según la patente, Ghost Player se entrenaría con miles de horas de juego de otros usuarios dentro del ecosistema PlayStation. Además, aprendería los hábitos de cada jugador, como movimientos, tiempos de reacción y decisiones frecuentes.

Cuando el sistema detecte varios intentos fallidos en un mismo punto, propondría activar el llamado "Modo Fantasma". La intervención sería temporal y desaparecería una vez superado el obstáculo.

Sony destaca que la intención es que la ayuda se sienta como "una versión mejorada del propio jugador", manteniendo la inmersión.

LOS DOS MODOS DE ASISTENCIA QUE PLANTEA SONY

La patente describe dos formas distintas de apoyo, pensadas para diferentes niveles de tolerancia a la ayuda:

Modo guía

La IA mostraría una silueta o fantasma del personaje realizando las acciones correctas para resolver un rompecabezas o vencer a un enemigo. El jugador observa y luego intenta replicar la estrategia por su cuenta.

Modo completo

En este modo, Ghost Player tomaría el control del personaje y superaría directamente la sección que bloquea el avance. Una vez logrado el objetivo, el control regresaría de inmediato al jugador.

OFICIAL



Sony ha patentado una IA en la que se podrá pasar los juegos por ti.



Se le llama el "Ghost Player" y permite al jugador ceder el control a la IA en cualquier momento.



La idea es que sirva de ayuda en momentos de extrema dificultad o donde el jugador se atasca. pic.twitter.com/5CnIDHLUv9 — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) January 6, 2026

SOLO PARA EXPERIENCIAS DE UN JUGADOR

Sony aclara que Ghost Player estaría limitado exclusivamente a juegos single-player. La IA no funcionaría en modos multijugador o competitivos para evitar ventajas injustas.

Títulos como Call of Duty, Warzone o EA Sports FC quedarían fuera de este sistema. El enfoque está en campañas narrativas y experiencias individuales.

REACCIONES DIVIDIDAS ENTRE LOS GAMERS

La propuesta ha generado debate en la comunidad. Algunos jugadores celebran la idea, especialmente por su potencial para personas con discapacidades o para quienes desean disfrutar la historia sin frustrarse en secciones muy difíciles.

Otros consideran que este tipo de asistencia podría afectar el sentido de logro, argumentando que parte del valor de los videojuegos está en superar los retos por cuenta propia.

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR GHOST PLAYER A PS5?

Por ahora, Ghost Player sigue siendo solo un concepto registrado en una patente. Sony no ha confirmado su implementación oficial en juegos actuales.

Sin embargo, los documentos muestran una visión clara sobre el futuro de la accesibilidad en PlayStation. Si el proyecto avanza, se estima que podría debutar en algunos títulos exclusivos de PS5 hacia finales de 2026, marcando un nuevo enfoque en la forma en que la inteligencia artificial puede apoyar al jugador sin reemplazarlo por completo.