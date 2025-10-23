  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Skinificación: la tendencia de belleza que transforma el cuidado de la piel en todo el cuerpo

Una nueva tendencia impulsada por Instagram y TikTok promueve una piel más saludable y luminosa, priorizando el bienestar por encima del maquillaje

Oct. 23, 2025
Skinificación: la tendencia de belleza que transforma el cuidado de la piel en todo el cuerpo

La skinificación se ha consolidado como la tendencia de belleza del momento, especialmente en redes sociales como Instagram y TikTok. Este concepto, que proviene del inglés skinification, propone aplicar los principios del cuidado de la piel no solo al rostro, sino a otras áreas del cuerpo y hasta al cabello, integrando rutinas que combinan salud y estética.

Expertos en dermatología y belleza señalan que la skinificación consiste en utilizar productos con ingredientes activos como ácido hialurónico, niacinamida o ceramidas, que antes solo se encontraban en cremas faciales, para nutrir, hidratar y proteger otras zonas del cuerpo. De esta forma, el cuidado deja de ser superficial y se centra en mejorar la salud de la piel a largo plazo, más allá de su apariencia.

LA TENDENCIA DE BELLEZA QUE TRANSFORMA EL CUIDADO DE LA PIEL EN TODO EL CUERPO

En el cabello, la tendencia se traduce en champús, acondicionadores y sueros que fortalecen y reparan la fibra capilar; en maquillaje, primers, bases y labiales con componentes que también cuidan la piel; y en el cuerpo, cremas y exfoliantes con fórmulas más sofisticadas y conscientes.

imagen-cuerpo

Esta práctica también ha dado lugar a un nuevo lema en redes sociales: “skin first, makeup second” (primero la piel, luego el maquillaje), que resalta la importancia de una piel saludable y bien preparada antes de aplicar cosméticos. Marcas como The Ordinary, Kérastase y Drunk Elephant han adoptado esta filosofía en sus productos, lo que evidencia que la skinificación no es solo una moda pasajera, sino una revolución en el cuidado integral del cuerpo.

Con esta nueva tendencia, los consumidores ya no buscan únicamente verse bien, sino sentirse bien, con productos que promuevan bienestar, protección y resultados visibles. La skinificación ha llegado para quedarse, y promete transformar la forma en que entendemos el cuidado personal, llevando la rutina de belleza mucho más allá del rostro.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Estos son los mejores productos naturales para limpiar tu estufa
Viral

Estos son los mejores productos naturales para limpiar tu estufa

Octubre 22, 2025

Con estos sencillos métodos, tu estufa no solo se verá impecable, sino que también durará mucho más tiempo en perfecto estado

¿Quieres tener unos tobillos estables y fuertes? Estos ejercicios te servirán bastante
Viral

¿Quieres tener unos tobillos estables y fuertes? Estos ejercicios te servirán bastante

Octubre 22, 2025

Son sencillos movimientos que ayudarán a que mejore tanto tu equilibrio, como la movilidad. “No eches en saco roto” estos consejos

Broma del “indigente con IA” en TikTok conduce a arrestos a quienes la practican
Viral

Broma del “indigente con IA” en TikTok conduce a arrestos a quienes la practican

Octubre 22, 2025

Autoridades señalan que esta tendencia traería consecuencias legales y éticas a quienes la hacen, además de poner en riesgo recursos de emergencia