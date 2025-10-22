Estos son los mejores productos naturales para limpiar tu estufa

Mantener la estufa limpia no solo mejora su apariencia, también ayuda a que funcione correctamente y evita la acumulación de bacterias que podrían causar enfermedades; Sin embargo, el cochambre y la grasa suelen adherirse con el tiempo, lo que dificulta su eliminación si no se limpia con regularidad.

Afortunadamente, existen productos naturales y económicos que puedes usar para dejar tu estufa como nueva, sin dañar sus superficies ni gastar de más.

Cuando la grasa se acumula, se endurece y se adhiere con fuerza a las parrillas, quemadores y superficies metálicas. Esto no solo hace más complicado el proceso de limpieza, sino que puede afectar el rendimiento del electrodoméstico. Por eso, lo ideal es limpiar la estufa con frecuencia, incluso después de cada uso.

LOS MEJORES PRODUCTOS NATURALES PARA LIMPIAR UNA ESTUFA

Según recomendaciones de la empresa Coppel, hay varias combinaciones naturales que resultan muy efectivas para eliminar la grasa y el cochambre:

Agua caliente con limón, vinagre o bicarbonato:

Esta mezcla ayuda a disolver la grasa acumulada y ablandar la suciedad, facilitando su eliminación sin necesidad de productos químicos.

Jabón desengrasante:

Combina un poco de jabón con agua caliente y deja reposar sobre las zonas más sucias durante unos 20 minutos. Luego, frota con un cepillo de cerdas duras, enjuaga y seca bien. Es una opción segura para no dañar los acabados.

Vinagre con bicarbonato de sodio:

Espolvorea bicarbonato sobre la estufa y rocía vinagre encima. Cuando empiece a burbujear, frota con una esponja, enjuaga y seca. Esta reacción natural es ideal para desprender grasa acumulada.

Limón y agua caliente:

Exprime dos limones en un recipiente con agua caliente y aplica la mezcla con una esponja sobre las zonas grasosas. Además de limpiar, el limón deja un aroma fresco y agradable.

MATERIALES QUE FACILITAN LA LIMPIEZA

Para obtener mejores resultados y cuidar las superficies de tu estufa, puedes apoyarte con herramientas básicas que hacen más sencillo el trabajo:

Esponja: perfecta para limpiar sin rayar las superficies delicadas.

sin rayar las superficies delicadas. Cepillo: útil para remover grasa endurecida en parrillas o quemadores.

Paño de microfibra: ideal para secar sin dejar residuos ni marcas.

CONSEJOS PARA UNA ESTUFA RELUCIENTE

Los mismos productos naturales y materiales pueden usarse también en los quemadores y parrillas. Solo recuerda enjuagar y secar bien después de cada limpieza para evitar manchas o corrosión.

Con estos sencillos métodos, tu estufa no solo se verá impecable, sino que también durará mucho más tiempo en perfecto estado, sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos.