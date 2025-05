Six Flags anuncia cierre de parque: ¿México está en riesgo?

En días recientes, diversos medios de comunicación y publicaciones en redes sociales encendieron las alarmas al sugerir el posible cierre de Six Flags México, el parque de diversiones más grande y visitado de América Latina.

Sin embargo, la preocupación entre fanáticos de las montañas rusas y las atracciones temáticas parece responder más a la desinformación que a una realidad inminente.

¿SIX FLAGS MÉXICO ESTÁ EN PELIGRO?

La confusión se originó luego de que Six Flags Entertainment Corporation, con sede en Texas y presencia en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, anunciara el cierre definitivo de su parque Six Flags America.

A pesar de los rumores que apuntaban al parque ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, no hay ninguna confirmación oficial de que esté contemplado para cierre. De hecho, el parque situado en las faldas del Ajusco sigue siendo el más visitado de América Latina, con 2.8 millones de visitantes anuales, y mantiene una intensa promoción de sus actividades y eventos especiales para 2025.

En su sitio web oficial y redes sociales, Six Flags México continúa ofreciendo promociones, venta de boletos y la planeación de celebraciones como el Festival del Terror y Christmas In The Park, lo que confirma que sus operaciones siguen con normalidad.

¿QUÉ SIX FLAGS CERRARÁ?

El parque, ubicado en Bowie, Maryland, Estados Unidos, llamado Six Flags América, cerrará, junto con el parque acuático Hurricane Harbor, que está en el mismo lugar y ambos propiedad de la compañía.

La decisión, de acuerdo con un comunicado oficial, obedece a un análisis estratégico en el que se concluyó que dicha sede no representa un negocio sostenible a largo plazo. El último día de operaciones será el 2 de noviembre de 2025, y la empresa aseguró que todos los empleados recibirán indemnizaciones y beneficios por despido.

Por lo que, para quienes ya cuentan con su pase anual o están planeando una visita, no hay motivo de cancelación o alarma. Six Flags México continúa siendo un destino activo y vibrante para millones de personas cada año.