Shark Tank México: emprendimiento sonorense logra importante inversión

La Carreta Verde es un emprendimiento sonorense que se especializa en jugos y alimentos saludables, este proyecto ha logrado atención después de que en la temporada 10 de Shark Tank México logrará una importante inversión por parte de los tiburones. Este proyecto se presentó ante los inversionistas, mismos que aceptaron ingresar al negocio más de un millón de pesos.

Este emprendimiento sonorense nació hace 10 años, cuando Ross Velázquez y su esposo y cofundador, Ricardo Flores; decidieron comenzar con un negocio. La Carreta Verde se logró posicionar como una opción viable para las personas con un estilo de vida activo; sin embargo, ninguno de sus fundadores se imaginó que con el paso el tiempo estarían en uno de los programas más famosos del país.

DE UN PRÉSTAMO FAMILIAR A UNA IMPORTANTE INVERSIÓN

En 2015, Ross y Ricardo abrieron su puesto móvil con un préstamo de 50 mil pesos que fue dado por su familia, esto permitió abrir la primera sucursal de La Carreta Verde. Ross dejó su empleo a los pocos días para poder invertir todo su tiempo en este emprendimiento sonorense. Lo que comenzó como un simple negocio; tras 10 años, este negocio cuenta con 25 sucursales.

Dentro de las sucursales, 18 funcionan como franquicia en ciudades como Hermosillo, Guaymas y Nacozari, este negocio conquistó a los consumidores por un menú fresco y saludable; gran parte de sus platillos se elaboran con fruta de temporada y calidad, permitiendo disfrutar de comida fresca. Esto fue lo que permitió el éxito del negocio y la inversión dentro de Shark Tank México.

CONTRATO MILLONARIO CON SHARK TANK MÉXICO

Este emprendimiento sonorense llegó a lo más alto al presentarse en la última temporada de Shark Tank México, Ross y Ricardo llegaron al programa de televisión con la intención de obtener una inversión para impulsar más allá su proyecto. En el capítulo en dónde se presentaron; contaron con algunos minutos para hablar de su historia y como en 10 años se volvieron una empresa consolidada.

Los fundadores de La Carreta Verde se presentaron ante los "tiburones", su modelo de franquicias y planes de expansión; esto logró convencer a Marisa Lazo y Karla Berman, quienes comenzaron una batalla para quedarse con la inversión. Ross y Ricardo optaron por Lazo; quien les ofreció invertir 1.5 millones de pesos por el 20% de participación en su proyecto de expansión.