Influencer casi atropella a sujeto en la autopista México-Toluca y lo graba en video

Un video ha causado furor en las redes sociales y las imágenes muestran como un influencer casi atropella a sujeto en la autopista México-Toluca. La secuencia es muy corta, pero se ve claramente lo peligrosa que podría haber sido.

El creador de contenido Gabo Salazar comentó en su cuenta de "X" lo sucedido y compartió con sus seguidores el video, que rápidamente fue levantado por varias personas y medios.

VIDEO DEL INFLUENCER QUE CSI ATROPELLA A UN SUJETO EN LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA

El influencer Gabo Salazar, quien dirige el canal de YouTube AutoDinámico especializado en reseñas de automóviles, casi tiene un accidente mientras realizaba una grabación en la autopista México-Toluca.

En su cuenta de X, Salazar posteó: "El día de ayer mientras grabábamos contenido para una reseña estuvimos a punto de sufrir un incidente en la autopista México-Toluca. No sabemos si fue un intento de asalto o un loco en la carretera. Afortunadamente el auto y el conductor tuvieron la capacidad de evitar un percance a alta velocidad y llegamos a salvo a casa, no sin antes reportarlo en la caseta".

Además, el creador de contenido aconsejó a sus seguidores a estar atento en las rutas debido a los hechos de inseguridad. Al respecto escribió: "Cuídense en autopista, es increíble que incluso cerca de la autoridad pasen estas cosas. Hay muchas cosas mal en México, pero sin lugar a dudas la inseguridad es lo más grave que tiene este país y la única que genuinamente nos quita la libertad".

El video muestra como un hombre aparece de la nada y se acerca de manera sospechosa al vehículo en movimiento, generando una situación muy peligrosa para ambos involucrados.

Rápidamente, el material fue difundido por sus seguidores, quienes compartieron la misma preocupación de Salazar por la inseguridad en las carreteras mexicanas.