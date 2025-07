Se revela la primera imagen oficial de Milly Alcock como Supergirl

La espera terminó para los fans del universo DC. Con el estreno de Superman (2025), por fin se ha revelado la primera imagen oficial de Milly Alcock como Supergirl, y su presentación está dando mucho de qué hablar.

A diferencia de lo que muchos imaginaban, su llegada al cine no ha sido solemne ni tradicional: ha sido explosiva, irreverente y cargada de humor.

La imagen fue publicada por la estilista Lindsay McAllister Pritchard y muestra a Alcock en el set de rodaje con el traje completo del personaje. El diseño conserva los colores clásicos, pero incluye detalles modernos que reflejan el carácter audaz y rebelde de esta nueva versión de Kara Zor-El.

UN DEBUT QUE ROMPE EL MOLDE

En su primera aparición dentro de Superman, Supergirl no llega volando para salvar el día ni recita discursos inspiradores. Al contrario, irrumpe de forma inesperada estrellándose en la nieve frente a la Fortaleza de la Soledad, justo cuando Clark Kent ha terminado de enfrentar una amenaza.

¿Su objetivo? Recoger a Krypto, el superperro. Y lo hace con una actitud tan despreocupada que ha sorprendido a todos. Kara confiesa que venía de una fiesta en un planeta con sol rojo, el único lugar donde un kryptoniano puede emborracharse, y se despide de Superman con una frase que ya se volvió viral: "Gracias por cuidarlo, capullo".

MILLY ALCOCK HABLA SOBRE SU TRANSFORMACIÓN EN SUPERGIRL

La actriz australiana, recordada por su papel en House of the Dragon, compartió en una entrevista cómo fue enterarse de que había sido elegida como Supergirl. "Estaba en shock. Pensé: ¿Qué he hecho?", confesó. Alcock celebró la noticia con sus amigos, pero el proceso no fue fácil. Relató que durante el test de cámara tuvo que competir directamente con otra actriz también caracterizada como Supergirl, posiblemente Meg Donnelly, quien da voz al personaje en películas animadas.

La experiencia fue intensa, pero también le ayudó a superar inseguridades: "Estaba convencida de que iba a vomitar. Pero ese es el miedo. Todo este trabajo ha sido un viaje para enfrentar mis propios miedos", comentó.

SUPERGIRL: WOMAN OF TOMORROW YA TIENE FECHA

La película Supergirl: Woman of Tomorrow ya está en producción y llegará a los cines el 26 de junio de 2026. La historia se inspirará en el cómic del mismo nombre y acompañará a Kara en una odisea intergaláctica junto a Ruthye Mary Knolle, interpretada por Eve Ridley. Matthias Schoenaerts dará vida al villano Krem de las Colinas Amarillas.

Con esta nueva imagen y la escena que ya está dando de qué hablar en Superman (2025), Milly Alcock se perfila como una Supergirl que no se parece a ninguna otra. Una versión fresca, caótica y profundamente humana, que podría redefinir a los héroes en el cine por completo.