Estos son los tintes de cabello que te pueden hacer lucir más grande de lo que eres

El cabello teñido puede ser un aliado poderoso cuando se trata de lucir más fresca, vibrante y rejuvenecida. Sin embargo, usar el tinte equivocado puede tener el efecto contrario y hacerte ver mayor de lo que realmente eres.

Uno de los errores más comunes, según la estilista Megan Graham, fundadora de Megan Graham Beauty, es aferrarse al mismo tono durante años sin tomar en cuenta que, con el paso del tiempo, el matiz de la piel cambia por la genética, la exposición solar y la edad.

Este detalle no menor puede afectar dramáticamente el resultado de tu look. "Lo que realmente quieres es destacar lo mejor de tu piel y suavizar algunas líneas de expresión", explica Graham. No se trata de parecer alguien diferente, sino de iluminar el rostro con un tinte que armonice con tu complexión actual.

TINTES DE CABELLO QUE SUMAN AÑOS Y QUE QUIZÁ NO LO SABÍAS

NEGROS Y CASTAÑOS OSCUROS

Son de los más traicioneros. Pueden endurecer las facciones, acentuar las líneas de expresión y hacer que las manchas solares resalten aún más. Aunque muchas mujeres castañas intentan mantenerse en su color natural profundo, este puede volverse poco favorecedor con una piel más madura.

RUBIO CENIZO

Puede parecer una apuesta segura para aclarar el rostro, pero si se lleva al extremo, el resultado puede parecer apagado e incluso asemejarse al tono de las canas. Además, si el matiz no es el correcto, puede contrastar de forma poco favorecedora con el color natural de la piel.

COLORES FANTASÍA FRÍOS

Tonos como el azul oscuro o violeta intenso pueden endurecer el semblante por su base fría. Si te gusta esta tendencia, lo mejor será optar por versiones pastel o tonos cálidos dentro de la gama.

¿CUÁL ES LA MEJOR GUÍA PARA ELEGIR TU NUEVO TONO?

Megan Graham recomienda pensar en el color de cabello que tenías a los cuatro años. Ese tono natural suele ser el más armonioso con tu piel. A partir de ahí, elige un tinte uno o dos tonos más claros y con matices cálidos para obtener un efecto más luminoso y juvenil.

Al final, tu melena no solo habla de tu estilo, también puede convertirse en una herramienta contra el envejecimiento, la clave para lograrlo está en elegir el tono correcto en función de tu piel y edad.