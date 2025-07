¿Quién es David Corenswet, el actor que da vida al nuevo Superman en el universo DC?

Con una imagen que remite al Superman clásico, una formación actoral sólida y una dedicación física y emocional al personaje, David Corenswet se perfila como la gran apuesta del renovado universo DC.

Esta semana, el actor estadounidense debuta en la esperada película Superman: Legacy, dirigida por James Gunn, con la que Warner Bros. busca resucitar la franquicia del Hombre de Acero y volver a encender el entusiasmo de los fanáticos tras varios tropiezos en la taquilla.

¿QUIÉN ES DAVID CORENSWET?

David Corenswet es un actor estadounidense nacido el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pensilvania. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, participando en obras de teatro locales antes de formarse profesionalmente. Se graduó en la Universidad de Pennsylvania y luego en la prestigiosa escuela Juilliard, donde se graduó en 2016 con una licenciatura en actuación.

Su carrera en televisión comenzó con papeles menores en series como House of Cards, pero ganó notoriedad gracias a su participación en producciones de Ryan Murphy para Netflix, como The Politician y Hollywood, donde su carisma y versatilidad lo posicionaron como un talento emergente en la industria.

En cine, ha participado en cintas como Pearl (2022) y Look Both Ways, mostrando una capacidad para adaptarse tanto a dramas como a películas de suspenso y terror. Además, protagonizó la miniserie We Own This City, consolidando su perfil como actor dramático.

En 2023, fue elegido por el director James Gunn para interpretar a Clark Kent/Superman en la nueva era del Universo DC con la película Superman: Legacy, estrenada en 2025.

Actualmente, está casado con la actriz Julia Best Warner y es padre de una hija. Su formación clásica, compromiso actoral y ética profesional lo han convertido en una de las promesas más sólidas de Hollywood.

¿CÓMO FUE SU TRANSFORMACIÓN PARA INTERPRETAR A SUPERMAN?

Fue en el 2023 cuando fue elegido por el director James Gunn para interpretar a Clark Kent/Superman en la nueva era del Universo DC con la película Superman: Legacy, que se estrena esta semana.

Para interpretar al Hombre de Acero, Corenswet se sometió a una rigurosa preparación física. Ganó más de 20 kilos de músculo, pasó horas entrenando en el gimnasio y practicó vuelos con cables para las escenas más icónicas del personaje.

En una entrevista con la revista GQ, el actor recordó que, aunque ya estaba en buena forma física (pesaba cerca de 88 kilos), James Gunn le pidió que llevara su cuerpo y su emocionalidad al siguiente nivel.

Además, Corenswet ha destacado el enfoque colaborativo del rodaje, reconociendo la importancia de todos los integrantes del equipo de producción. “James me dejó claro que nuestra labor como director y como actor principal era compartir la gloria con quienes normalmente no se llevan el crédito”, comentó.

Con Superman: Legacy, David Corenswet no solo enfrenta el reto de portar la capa roja, sino también de devolverle al personaje la grandeza perdida en anteriores entregas.