Se gana la vida haciendo fila por otros y cobra 160 pesos

El chico asegura que lo suyo es un trabajo, ya que es peor no tenerlo; teme a contagiarse, pero guarda las medidas restrictivas

Por: Edel Osuna

Un joven que está desempleado en Argentina vio en las filas de espera para vacunación una oportunidad para autoemplearse, y así lo hizo, pues ahora cobra 160 pesos para apartarles su espacio a otros.

Se llama Sebastián Pujador, a quien le surgió la idea cuando un tío, que estuvo contagiado de Covid, le dijo que alguien debería cobrar por hacer fila, y lo tomó como debía.

Ahora, el joven de 29 años de edad y de oficio albañil explica que lo ve como un trabajo, pues sin este ingreso no tendría para comer.

Señaló que "lo peor es robar; lo mío es un trabajo", y todo inició cuando se quedó sin empleo. Y aunque no es mucho dinero, le sirve para vivir al día.

"Cobro 160 pesos por hacer fila, hay veces que se avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otras veces sólo logro hacerle a una sola persona la fina".

Luego de que su tío le comentara en broma lo de hacer fila por otros, se le ocurrió publicarlo en redes sociales y desde entonces las peticiones le han llegado; aunque, expuso, algunas contrataciones es por recomendación de clientes.

"Los días de mucho calor se hizo difícil hacer la fila, pero antes que no tener trabajo prefiero aguantar. Esos días, me llevaba agua fresca o compraba una gaseosa y hacía la fila. Peor es no tener trabajo", indicó.

Y aunque ha recibido numerosas críticas acusándolo de que se aprovecha de la situación, subraya que lo ve como un trabajo.

"Si bien me da miedo el contagio de coronavirus, trato de cuidarme mucho y mantener la distancia", puntualizó.