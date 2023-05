Se burlaban del vendedor de globos y ahora es graduado universitario

Estudiar una carrera profesional le costó a Eduardo Chamé un esfuerzo extraordinario; sin embargo, el fruto de ese empeño culminó con gran éxito, pues pasó del bulliyng por vender globos, a la admiración como graduado universitario.

El joven enfrentaba dificultades económicas, que lo llevaron a trabajar por su cuenta, para tener tiempo para sus estudios, y la única que halló fue autoemplearse en un oficio sencillo.

Y por lo que se sueña se lucha, y eso lo comprendió perfectamente el joven, quien recientemente egresó de la carrera en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Queriendo compartir su maravilloso logro, Eduardo compartió en sus redes sociales el largo y sinuoso camino para llegar a su meta.

"El día hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi Familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, el sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas", digo el recién egresado.

No obstante, en el mensaje no quiso dejar fuera a quienes se mofaron de su trabajo como vendedor de globos, pues formaba parte de su esfuerzo para pagar sus estudios.

"Quiero expresarle a todos aquellos que alguna vez se burlaron de mí, que no hay trabajo vergonzoso, que cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea", señaló el joven.

Y luego el universitario agregó: "los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, que estamos forjando nuestro futuro, por ello hay que respetar y valorar el trabajo por muy humilde que sea, porque más adelante ese vendedor al que hoy rechazas será el profesionista que mañana tú puedas necesitar".