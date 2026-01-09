Scooby-Doo tendrá su propia adaptación en anime: ¿cuándo llegará?

Warner Bros. anunció oficialmente Scooby-Doo! Gokko, una nueva versión en anime de la clásica franquicia, durante un evento promocional en Brasil. El proyecto consiste en una serie de cortos animados con estilo japonés, centrados principalmente en Scooby-Doo y Shaggy, con estreno previsto para 2027.

Aunque por el momento solo se compartieron imágenes preliminares, el anuncio refleja la estrategia del estudio por acercar sus propiedades a los fanáticos del anime, reinterpretando clásicos occidentales con estética japonesa. En años recientes, Warner Bros. ha explorado esta línea con producciones como The Suicide Squad Isekai y varias adaptaciones animadas de personajes de DC, con el objetivo de captar nuevas audiencias.

MÁS PROYECTOS EN CAMINO

Scooby-Doo! Gokko adopta un estilo "gokko", que se caracteriza por diseños chibi, tonos kawaii y narrativas ligeras y fáciles de seguir. Este enfoque recuerda a Tom & Jerry Gokko, que también transformó a los personajes clásicos en cortos humorísticos y simplificados, alejándose de tramas complejas.

Por ahora, los detalles oficiales son limitados, pero desde Brasil indican que la serie pondrá el énfasis casi exclusivo en Scooby y Shaggy, dejando al resto de Mystery Inc. en un segundo plano. Warner Bros. aclaró que no se trata de una serie convencional, sino de una colección de cortos independientes, y que no tiene relación con Go-Go Mystery Machine, otra producción en desarrollo dentro del universo de Scooby-Doo.