Santoral de hoy 9 de octubre: San Juan Leonardi el farmacéutico que se convirtió en santo y reformador

En la Lucca del siglo XVI, una pequeña república conocida por su fervor religioso, nació en 1541 quien estaría destinado a ser un pilar de la reforma católica, Juan Leonardi. Su vida tomó un primer rumbo inesperado cuando su padre lo envió a estudiar farmacia. En aquella época, el oficio del boticario era fascinante; un mundo limítrofe entre la ciencia incipiente, la medicina y la alquimia. Fue en este peculiar entorno donde Juan Leonardi, lejos de cualquier milagro espectacular, comenzó una ascensión silenciosa pero constante hacia la santidad. Fortaleció su fe a través de los sacramentos y la mortificación, moldeando una personalidad cristiana militante que halló compañía en grupos de seglares devotos.

EL CAMINO AL SACERDOCIO

La muerte de su padre marcó un punto de inflexión. A pesar de la presión familiar para que se estableciera como farmacéutico en su pueblo natal, Diécimo, Juan Leonardi, con 26 años, escuchó una llamada más profunda. Decidió seguir su vocación y se embarcó en los estudios eclesiásticos, formándose en latín, lógica y teología. Una vez ordenado, comenzó su labor como capellán en la iglesia de San Giovanni della Magione en Lucca. Su apostolado no se basaba en grandes gestas, sino en una dedicación concreta e inmediata a los fieles, con la enseñanza del catecismo como su sello distintivo.

Su carisma y trabajo incansable atrajeron a un grupo de colaboradores leales. Con ellos, en 1574, puso la semilla de lo que sería la fundación de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios. El crecimiento no estuvo exento de obstáculos. El traslado de su comunidad a la iglesia de Santa María Contelandini provocó tal rechazo en los feligreses, que llegaron a tildar a los nuevos clérigos de "diablos" ante su obispo. Sin embargo, la perseverancia de Juan Leonardi prevaleció, y en 1581 la congregación recibió la aprobación oficial, consolidándose con un espíritu profundamente parroquial.

LA EXPANSIÓN DE UN LEGADO

Su reputación de integridad y celo llegó hasta el Vaticano. El Papa Clemente VIII lo nombró en varias ocasiones comisario apostólico, encomendándole la difícil tarea de reformar órdenes monásticas en decadencia. Aunque tuvo éxito en estas misiones, su huella más personal permaneció en la pastoral y la catequesis de Lucca. Con la vista puesta en el futuro, fundó una casa en Roma, que, gracias al apoyo del cardenal Baronio, se estableció definitivamente en Santa María in Campitelli, hoy su casa generalicia.

EL MISIONERO QUE NO CRUZÓ EL MAR

Uno de sus mayores logros fue su colaboración en Roma con el cardenal Juan Bautista Vives. Juntos trabajaron en la organización del Colegio de Propaganda Fide, una institución pionera para la formación de misioneros. Este proyecto materializó un ideal que Juan Leonardi había acariciado por años, dedicándole los últimos siete de su vida con un ardor incomparable. Su contribución a la obra misional fue tan significativa que, aún siendo beato, fue inscrito en el Martirologio Romano por el Papa León XIII.

EL LEGADO DE UNA ENTREGA SILENCIOSA

Antes de su muerte en 1609, Juan Leonardi tuvo la dicha de ver aprobadas las constituciones de su congregación en 1603. No llegó a verla en todo su esplendor, pero partió en paz, rodeado de los suyos en Lucca, con la serenidad de una vida entregada al servicio de la Iglesia. Fue beatificado en 1861 y canonizado en 1938. Sus restos descansan en Roma, en Santa María in Campitelli.

La figura de San Juan Leonardi nos recuerda que la santidad no siempre reside en lo extraordinario, sino en el ejercicio perseverante y humilde de la caridad. Es el ejemplo del santo que no deslumbra, sino que ilumina con la constancia de su entrega pastoral.

