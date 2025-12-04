  • 24° C
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
Santoral de hoy, 4 de diciembre: Santa Bárbara, virgen vengada por un rayo y patrona de los mineros

Su historia la volvió protectora ante tormentas y desastres, y patrona de artilleros y mineros. También se le pide intercesión al momento de la muerte

Dic. 04, 2025
El santoral de este 4 de diciembre celebra a Santa Bárbara.
Cada 4 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la memoria de Santa Bárbara, una figura venerada desde la antigüedad por su firmeza espiritual y su valentía frente a la persecución. Nacida en Nicomedia —territorio que formaba parte del antiguo Imperio romano y que hoy corresponde a Turquía—, Bárbara creció en una época en la que abrazar el cristianismo podía costar la vida.

UNA JOVEN AISLADA POR SU PROPIO PADRE

La tradición narra que su padre, Dióscoro, un gobernador severo y profundamente opuesto al cristianismo, decidió recluirla para evitar que se relacionara con creyentes. En su afán por "corregirla", ordenó que filósofos y poetas acudieran a instruirla con argumentos que pretendían alejarla de su recién descubierta fe.

Sin embargo, lejos de debilitar su convicción, estas visitas fortalecieron su certeza en Cristo. Cuando rechazó un matrimonio impuesto y afirmó públicamente su fe, Dióscoro lo interpretó como una ofensa imperdonable.

¿POR QUÉ SE DICE QUE FUE VENGADA POR UN RAYO?

Dominado por la ira, Dióscoro ordenó torturar brutalmente a su hija. La joven soportó flagelaciones y tormentos que la dejaron al borde de la muerte, pero fue finalmente llevada ante un juez que dictó su ejecución inmediata. La sentencia debía cumplirse en lo alto de una montaña y, según la tradición, el propio Dióscoro sería quien empuñara la espada y la decapitaría.

Al consumar el acto, un rayo cayó sobre él, fulminándolo al instante, hecho que más tarde daría origen al patronazgo de Santa Bárbara contra tormentas y peligros relacionados con el fuego.

EXPANSIÓN DE SU DEVOCIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LA IGLESIA

El recuerdo de su valentía se extendió con fuerza por Europa desde los primeros siglos, y su culto quedó firmemente arraigado hacia el siglo VII. En 1568, el Papa San Pío V confirmó oficialmente su veneración, integrándola al grupo de los Santos Auxiliadores, intercesores especiales en situaciones de riesgo.

PATRONAZGOS DE SANTA BÁRBARA

Las representaciones de Santa Bárbara suelen mostrarla con un manto rojo y atributos vinculados al martirio: un cáliz, una espada, una corona y una rama de olivo. Su historia la convirtió en protectora contra tormentas eléctricas y desastres naturales, y por extensión, en patrona de artilleros, mineros y oficios que trabajan con explosivos o fuego.

Además, se recurre a su intercesión para recibir los sacramentos en el momento de la muerte, especialmente la Confesión y la Eucaristía.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


