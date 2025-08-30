  • 24° C
Santoral de hoy, 30 de agosto: Santa Rosa de Lima, primera santa de América

En Perú, su tierra natal, es considerada patrona de las enfermeras, por su gran votación de servicio al prójimo

Ago. 30, 2025
30 de agosto, celebración de Santa Rosa de Lima.
El 30 de agosto, el santoral de la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, quien es también venerada como patrona de América, Perú y Filipinas.

¿QUIÉN FUE SANTA ROSA DE LIMA?

Nacida el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, bajo el nombre de Isabel Flores de Oliva, fue cariñosamente llamada "Rosa" por su belleza. Desde pequeña, mostró una devoción profunda a la vida religiosa, inspirada por figuras como Santa Catalina de Siena. A los 20 años, Rosa adoptó el voto de virginidad y dedicó su vida al servicio de Dios y los más necesitados. A pesar de las adversidades económicas de su familia, ella encontró en la oración y la penitencia una fuente de alegría y fortaleza.

imagen-cuerpo

Santa Rosa dedicó su vida a la caridad, atendiendo a enfermos, esclavos y pobres, y fue conocida por sus experiencias místicas y su profundo amor por Dios. Su obra no solo la conectó con la espiritualidad, sino también con compañeros como San Martín de Porres. Juntos, trabajaron incansablemente en el servicio a los más pobres.

Un momento clave en su vida fue cuando, en 1615, durante un intento de saqueo por piratas, Rosa y otras mujeres rezaron ante el Santísimo Sacramento para proteger Lima. El milagroso retiro de los piratas fortaleció su figura como una intercesora de la ciudad.

Santa Rosa falleció el 24 de agosto de 1617, a los 31 años, dejando un legado de fe, sacrificio y amor al prójimo. Fue canonizada en 1671 y, desde entonces, su vida ha sido un testimonio de la importancia del rol de la mujer en la evangelización.

Santa Rosa es, sin duda, un símbolo de devoción y servicio, un ejemplo de cómo la fe y la caridad pueden transformar vidas y comunidades.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
