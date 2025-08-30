Dr. Simi tendrá su propia película animada: Este es el primer adelanto oficial | VIDEO

El Dr. Simi, el carismático personaje de Farmacias Similares que se ha convertido en sinónimo de cercanía y salud en México sigue ganando popularidad, y esta ocasión está listo para dar un nuevo salto: su propia película animada.

TEASER DE LA PELÍCULA DEL DR. SIMI

El anuncio lo realizó Víctor González Herrera, presidente de Farmacias Similares, a través de un teaser de 20 segundos que rápidamente se volvió viral.

En el breve avance se muestra a un Dr. Simi más joven, buscando su icónico uniforme de médico y luciendo algunos de los atuendos que han acompañado a sus famosos muñecos, todo al ritmo de Stayin´ Alive.

"¿Lo reconocen unos añitos más joven? La película... ¡coming soon!", escribió González Herrera al compartir la noticia, despertando la curiosidad y nostalgia de millones.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama ni el estudio de animación encargado, el simple anuncio ha desatado una ola de comentarios y teorías en redes sociales.

POPULARIDAD DEL DR. SIMI

Más allá del cine, Dr. Simi es mucho más que una mascota corporativa. Desde su creación en 1997, se ha ganado el cariño de los mexicanos gracias a su imagen amigable, su baile característico y, sobre todo, su cercanía con la gente.

El personaje ha trascendido la publicidad para convertirse en un fenómeno cultural, presente en festivales, memes y hasta en los escenarios más importantes del mundo.

Los peluches del Dr. Simi son ya un símbolo de afecto para los artistas internacionales que visitan México. Desde Dua Lipa hasta Rosalía y Coldplay, todos han recibido uno durante sus conciertos, un gesto que ya es tradición.

Además, la marca ha diversificado su presencia con la tienda oficial del Dr. Simi, donde se venden productos exclusivos, y con su proyecto SimiVet, enfocado en el cuidado veterinario. Incluso, existe el SimiFest, un festival lleno de música y actividades que celebra la alegría y la esencia del personaje.

Con esta película, Dr. Simi reafirma su lugar como un ícono pop mexicano que ha sabido reinventarse y conectar con distintas generaciones.

Lo que comenzó como un símbolo de farmacias, hoy se proyecta como toda una estrella animada que promete conquistar la gran pantalla.