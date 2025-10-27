  • 24° C
  Lunes, 27 De Octubre Del 2025
Santoral de hoy, 27 de octubre: historia y legado de los hermanos mártires Vicente, Sabina y Cristeta

La Iglesia recuerda a los hermanos que entregaron su vida por Cristo; su fe, amor y valentía siguen inspirando a creyentes en todo el mundo

Oct. 27, 2025
Cada 27 de octubre, el santoral católico conmemora a San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, tres hermanos originarios de Talavera (Toledo, España) que vivieron en tiempos de la feroz persecución de los cristianos bajo el gobierno del emperador Diocleciano y su delegado Daciano.

Huérfanos desde jóvenes, Vicente asumió la protección de sus hermanas, guiándolas con fe y fortaleza. Sin embargo, su decisión de seguir a Jesucristo los puso en el punto de mira de las autoridades romanas. Pese a los intentos por hacerlos renunciar a su fe, ninguno cedió. Su firmeza los llevó al martirio en el año 304, convirtiéndose en símbolo de resistencia y amor inquebrantable a Dios.

SAN VICENTE Y SANTA SABINA: EJEMPLO DE AMOR Y FIDELIDAD A DIOS

San Vicente, el mayor de los hermanos, se distinguió por su generosidad y liderazgo espiritual. Fue capturado por las tropas de Daciano y, pese a los tormentos y amenazas, defendió su fe sin temor. Santa Sabina, su hermana, compartió esa misma convicción, acompañándolo incluso ante la posibilidad de la muerte.

Ambos fueron ejecutados por negarse a rendir culto a los dioses paganos. Su sacrificio refleja una profunda confianza en Dios y un amor que trasciende la vida terrenal.

SANTA CRISTETA: FE, VALOR Y ESPERANZA EN MEDIO DE LA PERSECUCIÓN

La menor de los tres, Santa Cristeta, mostró una valentía que asombró a sus contemporáneos. A pesar de su juventud, enfrentó la tortura y la muerte con serenidad, reafirmando su fe en Jesús.

Su historia no solo es un relato de martirio, sino un testimonio de esperanza y fidelidad. En medio de la oscuridad de la persecución, Cristeta brilló con la luz de la fe, demostrando que el amor a Dios puede vencer incluso al miedo más profundo.

EL LEGADO ESPIRITUAL QUE PERDURA

El sacrificio de los hermanos Vicente, Sabina y Cristeta dejó una huella imborrable en la comunidad cristiana. Su ejemplo continúa recordando que la fe verdadera se demuestra en la entrega, el perdón y la fidelidad a los valores del Evangelio, aun frente a la adversidad.

Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


