Santoral de hoy 19 de septiembre: La Iglesia católica celebra a San Jenaro

Este viernes 19 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Jenaro, San Eustoquio, Santa Pomposa, San Arnulfo, San Ciríaco y San Alonso de Orozco, entre las de otros santos y beatos.

San Jenaro o Genaro es el patrón de Nápoles. Fue obispo de Benevento (Italia). Fue martirizado por la fe en el 305 durante las persecuciones de Diocleciano. La devoción, ya viva en el siglo V, reconoce como un milagro la licuefacción de su sangre, reliquia contenida en una ampolla. La sangre del santo se vuelve líquida tres veces al año: en mayo, septiembre y diciembre.

CLARIDAD

Cabe destacar que, el 19 de septiembre también es el día de San Alonso de Orozco. Nació en Oropesa (Toledo) en 1500 y formó uno de los grupos de la orden Agustiniana más brillantes en ciencia, santidad y celo apostólico del siglo XVI. Fue encargado de la predicación en el palacio del rey, siempre mostrándose austero y humilde.

El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. El Martirologio Romano es el documento que nombra y distribuye en el calendario a los casi 7.000 santos y beatos reconocidos por la Iglesia.

Los santos y santas son hombres y mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética. Mientras que la consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización.

SANTORAL COMPLETO DE HOY

El santoral de hoy, 19 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos: