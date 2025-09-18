¡Jovencita vende su alma para comprarse colección de muñecos Labubu!

Desde hace un tiempo, una serie de muñecos ha cautivado a grandes y pequeños, quienes buscan tener uno para que les sirva de compañía. Se trata de los Labubu, unos juguetes que se viralizaron en TikTok y que llevaron a una chica a un acto desesperado.

Estos muñecos son piezas coleccionables, y han ganado gran fama debido a su estilo y a su presencia en redes sociales, desatando una alta demanda.

VENDE SU ALMA POR UN LABUBU

Ahora bien, según información que pulula en Internet, una joven rusa de 26 años de edad, decidió vender su alma con tal de tener dinero para hacerse de uno de estos muñecos.

Se trata de una mujer identificada como Karina, quien vio la "oferta" publicada, a manera de broma, por Dimitri, experto en marketing en la red social VKontakte, quien ofrecía 100 mil rublos (22 mil pesos mexicanos); sin embargo, jamás pensó que encontraría eco y Karina aceptó vender su alma.

El dinero, contó la joven, lo invertiría en la compra de una colección de muñecos Labubu, así como para adquirir entradas para el concierto de la cantante rusa Nadezhda Kádisheva.

A fin de darle formalidad a la venta, el experto Dimitri publicó fotografías de un contrato en el que, supuestamente, se ve un sello de sangre; sin embargo, se cree que es algo incierto.

Por su parte, Karina aseguró que ya le fue depositado el dinero y no le preocupa lo que pase con su alma, pues su objetivo era ganar dinero.