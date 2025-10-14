  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy, 14 de octubre: San Calixto, el esclavo que llegó a ser Papa y murió mártir

Fue el primer Papa liberto, defensor de la caridad cristiana y víctima de la persecución romana

Oct. 14, 2025
Santoral de hoy, 14 de octubre: San Calixto, el esclavo que llegó a ser Papa y murió mártir

Cada 14 de octubre, el santoral de la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Calixto, Papa y mártir Fue el decimosexto sucesor de San Pedro, y su pontificado abarcó del año 217 al 222. Su historia es extraordinaria: fue esclavo, liberto, y finalmente Papa, en una época de fuertes persecuciones contra los cristianos.

Antes de llegar al trono de Pedro, Calixto vivió como esclavo y fue condenado a trabajos forzados en las minas. Más adelante logró su libertad, posiblemente pagando su rescate, y se dedicó completamente al servicio de la comunidad cristiana.

GUARDIÁN DE LAS CATACUMBAS Y DE LOS MÁRTIRES

Su predecesor, San Ceferino, lo nombró su hombre de confianza y le encargó la administración de las catacumbas cristianas, que no solo eran cementerios, sino también lugares de refugio durante las persecuciones. Gracias a Calixto, estas catacumbas fueron ampliadas hasta alcanzar cuatro niveles de profundidad y más de 20 kilómetros de túneles.

Hoy en día, las Catacumbas de San Calixto son un sitio histórico de gran importancia en Roma. Allí reposan los restos de Papas, mártires y santos de los primeros siglos del cristianismo.

imagen-cuerpo

DEFENSOR DE LA CARIDAD FRENTE AL RIGORISMO

En el año 217, tras la muerte de San Ceferino, Calixto fue elegido Papa. Sin embargo, su elección no fue bien recibida por todos. Hipólito, teólogo y líder de un sector rigorista de la Iglesia, lo acusó de ser indigno del cargo por su pasado como esclavo, y rechazaba su apertura hacia pecadores arrepentidos y conversos.

Calixto defendía que nadie debía ser excluido del perdón de Dios, ni siquiera aquellos que hubieran cometido pecados graves, como la poligamia, el concubinato o la apostasía, siempre que hubiera arrepentimiento sincero. Esta postura lo enfrentó con sectores más estrictos de la Iglesia, pero también lo consolidó como un pastor con profundo sentido de la misericordia.

MARTIRIO Y LEGADO DE SAN CALIXTO

Durante una nueva oleada de persecuciones, San Calixto fue arrestado y encerrado en una mazmorra, sin comida ni luz. Según la tradición, resistió semanas sin desesperarse, alimentado únicamente por su fe. Finalmente, al no renunciar a Cristo, fue enterrado vivo en un pozo, bajo órdenes del poder imperial.

Ese pozo se encuentra hoy bajo la Iglesia de Santa María en Trastevere, uno de los templos cristianos más antiguos de Roma. Las Actas de los Mártires registran que San Calixto fue el segundo Papa mártir, después del Apóstol Pedro.

Una frase que marcó su fe

"Acostumbré a mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber, y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que ya soy capaz de resistir sin desesperarme"

San Calixto, mártir

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 14 de octubre: Descubre cómo las energías cósmicas influyen en tu día
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 14 de octubre: Descubre cómo las energías cósmicas influyen en tu día

Octubre 14, 2025

¿Qué tienen preparado los astros para tu signo y cómo navegar las energías que se presentan?

Llegan a México los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro; son potentes e incluyen IA y cámaras Leica
Viral

Llegan a México los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro; son potentes e incluyen IA y cámaras Leica

Octubre 13, 2025

Estos espectaculares dispositivos se cuentan con pantallas premium, procesadores MediaTek de última generación y a precios de locura

Franco Escamilla le canta a Dios en evento católico: Nunca he negado mi fe
Viral

Franco Escamilla le canta a Dios en evento católico: "Nunca he negado mi fe"

Octubre 13, 2025

El comediante fue uno de los expositores en el Follow Festival organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey