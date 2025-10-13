Llegan a México los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro; son potentes e incluyen IA y cámaras Leica

La marca Xiaomi refuerza su presencia en el mercado mexicano con la llegada oficial de los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro, disponibles desde el 9 de octubre.

Ambos dispositivos apuestan por especificaciones de gama alta, integrando características premium a un precio más accesible frente a otros smartphones del mismo segmento.

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL CON LENTES LEICA

Uno de los mayores atractivos de esta nueva serie es su sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Leica.

El Xiaomi 15T Pro incorpora un sensor principal Light Fusion 900 de 50 MP con apertura f/1.6, zoom óptico de 5x y grabación de video en 4K a 60 fps con HDR10+.

El 15T estándar no se queda atrás, con una configuración triple de 50 MP y cámara frontal de 32 MP, igual que el modelo Pro.

PANTALLA Y RENDIMIENTO DE NIVEL PREMIUM

Ambos modelos incluyen una pantalla AMOLED LTPO de 6.83 pulgadas, con brillo máximo de hasta 3,200 nits y tasa de refresco de 144 Hz, ideal para una experiencia visual fluida incluso bajo luz directa.

En cuanto a rendimiento, integran procesadores MediaTek de última generación (Dimensity 8400 Ultra en el 15T y 9400+ en el Pro), acompañados por 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento que van desde 512 GB hasta 1 TB.

La batería de 5,500 mAh garantiza autonomía para todo el día, con carga rápida de hasta 90W en el modelo Pro, lo que permite una recarga completa en minutos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CONECTIVIDAD AVANZADA

Ambos dispositivos llegan con el nuevo sistema HyperOS, que incorpora funciones de inteligencia artificial como:

Asistente creativo para edición y generación de contenido

Búsqueda visual inteligente

Intérprete multilingüe

Compatibilidad con Google Gemini, la suite de IA de Google

También destacan por su resistencia al agua (certificación IP68), audio envolvente con Dolby Atmos y conectividad optimizada para redes móviles y Wi-Fi.

PRECIOS EN MÉXICO

Ahora que si estás fascinado con alguno de estos dispositivos, bueno, aquí te dejamos cuánto cuesta cada uno:

Xiaomi 15T (512 GB): $13,999 MXN

Xiaomi 15T Pro (512 GB): $18,999 MXN

Xiaomi 15T Pro (1 TB): $20,999 MXN

Con estas características, Xiaomi consolida su apuesta por ofrecer tecnología de alto nivel a precios competitivos, buscando posicionarse como una de las opciones más atractivas dentro de la gama alta Android en el mercado mexicano.