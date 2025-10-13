Franco Escamilla le canta a Dios en evento católico: "Nunca he negado mi fe"

El comediante y cantautor Franco Escamilla nuevamente es tendencia en redes sociales, pero esta vez no por algún comentario o chiste, sino por haber participado en un evento católico en Monterrey donde, además de recitar un monólogo sobre su fe católica, en un momento de adoración al Santísimo Sacramento tomó su guitarra y cantó.

El Follo Festival fue un evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey, y entre los invitados estuvo Escamilla quien interpretó su tema "Instrumento de tu amor", una canción que compuso años atrás y que refleja su conexión profunda con la espiritualidad católica.

Durante su intervención, Escamilla destacó que, aunque siempre ha sido abierto acerca de su fe católica, en su juventud tuvo momentos de duda, cuestionándose si podría ser digno del amor de Dios debido a su percepción de un Dios "perfecto". Sin embargo, lo que lo mantuvo firme en su creencia fue la sensación de sentirse profundamente amado por Él, un sentimiento que lo sigue guiando hasta hoy.

En su participación, Franco Escamilla también compartió que ha encontrado una gran fortaleza en la oración familiar, mencionando cómo su esposa Gaby reza el rosario todos los días, algo que ha sido clave para fortalecer su relación con Dios.

MÚSICA COMO PUENTE ENTRE LA FE Y LA VIDA COTIDIANA

Franco Escamilla relató cómo la inspiración para componer "Instrumento de tu amor" nació cuando era coordinador del coro en su parroquia. Aunque en sus primeros años de carrera no se sentía preparado para escribir música religiosa, la oración y la guía divina lo llevaron a crear canciones que han trascendido en su comunidad.

En su relato, Escamilla compartió que sus composiciones surgían en momentos de introspección, cuando se dedicaba a orar pidiendo a Dios que lo guiara en la creación de los cantos.

"Instrumento de tu amor" fue una de las piezas que compuso en este proceso, y fue seleccionada como una de las favoritas en el concurso de música del festival vocacional, un evento destinado a promover la vida sacerdotal.

COMPARTE TESTIMONIO PERSONAL

Durante su participación en el Follow Festival, Escamilla no solo brindó su arte, sino que también compartió con los asistentes su experiencia de fe, tocando corazones y demostrando que la vida espiritual puede ser vivida con autenticidad, sin importar el ámbito en el que uno se desempeñe.

El evento buscaba reafirmar la idea de que la fe no tiene fronteras y puede expresarse de múltiples formas, incluso a través del humor y la música, como bien lo demuestró Franco Escamilla con su testimonio y su música.