¿No sabes qué preparar en la mañana? Receta de Hot Cakes de Pera y Nuez para un desayuno inolvidable

Incorporar variedad en la primera comida del día evita la monotonía y garantiza una nutrición más completa, con preparaciones fáciles y saludables

Oct. 13, 2025
Desayunar no solo es un placer, también es una necesidad. Este primer alimento del día cumple un papel esencial en el funcionamiento del cuerpo y la mente, ya que repone la energía tras el ayuno nocturno, activa el metabolismo y mejora la concentración.

Saltarse el desayuno puede provocar fatiga, irritabilidad y una menor capacidad de atención, además de dificultar el control del peso.

Por ello, es importante tener en cuenta que las proteínas ayudan a mantener la saciedad, los carbohidratos aportan energía sostenida y las grasas saludables contribuyen al correcto funcionamiento cerebral y hormonal.

Incorporar variedad en el desayuno evita la monotonía y garantiza una nutrición más completa. Además, preparar opciones caseras permite controlar los ingredientes y reducir el consumo de azúcares y harinas refinadas.

HOT CAKES DE PERA Y NUECES

Una excelente alternativa para disfrutar un desayuno nutritivo y delicioso son estos Hot Cakes de Pera y Nueces, que aportan fibra, energía y un sabor espectacular. A continuación, la receta de cómo prepararlos:

INGREDIENTES

  • 1 taza de harina para hot cakes
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 3/4 taza de leche descremada
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 1 pera picada (1 taza aproximadamente)
  • 3/4 taza de avena
  • 2 cucharadas de nuez pecana tostada y picada
  • 3/4 taza de miel de maple
  • Pera en rebanadas y caliente (opcional)
  • Nuez pecana picada para decorar (opcional)

PREPARACIÓN

  1. En un recipiente grande, mezcla la harina para hot cakes con la canela.
  2. En otro recipiente, combina la leche, el huevo y el aceite hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Incorpora ambas preparaciones y revuelve hasta eliminar los grumos.
  4. Agrega la pera, la avena y las nueces con cuidado. Deja reposar 1 o 2 minutos para que espese.
  5. En un sartén caliente y ligeramente engrasado, vierte 1/4 de taza de la mezcla y cocina hasta que se formen burbujas en la parte superior. Voltea y cocina por el otro lado hasta dorar.
  6. Sirve con miel de maple, rebanadas de pera y nueces adicionales si lo deseas.

Un desayuno así no solo alimenta el cuerpo, también alegra el día desde el primer bocado.

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


