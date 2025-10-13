¿No sabes qué preparar en la mañana? Receta de Hot Cakes de Pera y Nuez para un desayuno inolvidable

Desayunar no solo es un placer, también es una necesidad. Este primer alimento del día cumple un papel esencial en el funcionamiento del cuerpo y la mente, ya que repone la energía tras el ayuno nocturno, activa el metabolismo y mejora la concentración.
Saltarse el desayuno puede provocar fatiga, irritabilidad y una menor capacidad de atención, además de dificultar el control del peso.
Por ello, es importante tener en cuenta que las proteínas ayudan a mantener la saciedad, los carbohidratos aportan energía sostenida y las grasas saludables contribuyen al correcto funcionamiento cerebral y hormonal.
Incorporar variedad en el desayuno evita la monotonía y garantiza una nutrición más completa. Además, preparar opciones caseras permite controlar los ingredientes y reducir el consumo de azúcares y harinas refinadas.
HOT CAKES DE PERA Y NUECES
Una excelente alternativa para disfrutar un desayuno nutritivo y delicioso son estos Hot Cakes de Pera y Nueces, que aportan fibra, energía y un sabor espectacular. A continuación, la receta de cómo prepararlos:
INGREDIENTES
- 1 taza de harina para hot cakes
- 1 cucharada de canela en polvo
- 3/4 taza de leche descremada
- 1 huevo
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 pera picada (1 taza aproximadamente)
- 3/4 taza de avena
- 2 cucharadas de nuez pecana tostada y picada
- 3/4 taza de miel de maple
- Pera en rebanadas y caliente (opcional)
- Nuez pecana picada para decorar (opcional)
PREPARACIÓN
- En un recipiente grande, mezcla la harina para hot cakes con la canela.
- En otro recipiente, combina la leche, el huevo y el aceite hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorpora ambas preparaciones y revuelve hasta eliminar los grumos.
- Agrega la pera, la avena y las nueces con cuidado. Deja reposar 1 o 2 minutos para que espese.
- En un sartén caliente y ligeramente engrasado, vierte 1/4 de taza de la mezcla y cocina hasta que se formen burbujas en la parte superior. Voltea y cocina por el otro lado hasta dorar.
- Sirve con miel de maple, rebanadas de pera y nueces adicionales si lo deseas.
Un desayuno así no solo alimenta el cuerpo, también alegra el día desde el primer bocado.