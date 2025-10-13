¿No sabes qué preparar en la mañana? Receta de Hot Cakes de Pera y Nuez para un desayuno inolvidable

Desayunar no solo es un placer, también es una necesidad. Este primer alimento del día cumple un papel esencial en el funcionamiento del cuerpo y la mente, ya que repone la energía tras el ayuno nocturno, activa el metabolismo y mejora la concentración.

Saltarse el desayuno puede provocar fatiga, irritabilidad y una menor capacidad de atención, además de dificultar el control del peso.

Por ello, es importante tener en cuenta que las proteínas ayudan a mantener la saciedad, los carbohidratos aportan energía sostenida y las grasas saludables contribuyen al correcto funcionamiento cerebral y hormonal.

Incorporar variedad en el desayuno evita la monotonía y garantiza una nutrición más completa. Además, preparar opciones caseras permite controlar los ingredientes y reducir el consumo de azúcares y harinas refinadas.

HOT CAKES DE PERA Y NUECES

Una excelente alternativa para disfrutar un desayuno nutritivo y delicioso son estos Hot Cakes de Pera y Nueces, que aportan fibra, energía y un sabor espectacular. A continuación, la receta de cómo prepararlos:

INGREDIENTES

1 taza de harina para hot cakes

1 cucharada de canela en polvo

3/4 taza de leche descremada

1 huevo

1 cucharada de aceite vegetal

1 pera picada (1 taza aproximadamente)

3/4 taza de avena

2 cucharadas de nuez pecana tostada y picada

3/4 taza de miel de maple

Pera en rebanadas y caliente (opcional)

Nuez pecana picada para decorar (opcional)

PREPARACIÓN

En un recipiente grande, mezcla la harina para hot cakes con la canela. En otro recipiente, combina la leche, el huevo y el aceite hasta obtener una mezcla homogénea. Incorpora ambas preparaciones y revuelve hasta eliminar los grumos. Agrega la pera, la avena y las nueces con cuidado. Deja reposar 1 o 2 minutos para que espese. En un sartén caliente y ligeramente engrasado, vierte 1/4 de taza de la mezcla y cocina hasta que se formen burbujas en la parte superior. Voltea y cocina por el otro lado hasta dorar. Sirve con miel de maple, rebanadas de pera y nueces adicionales si lo deseas.

Un desayuno así no solo alimenta el cuerpo, también alegra el día desde el primer bocado.