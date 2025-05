Retro Gaming: ¿Por qué los jugadores vuelven a las consolas y juegos clásicos?

En medio de una industria de videojuegos cada vez más enfocada en gráficos hiperrealistas, mundos abiertos inmensos y experiencias en línea masivas, hay un fenómeno que crece en silencio pero con fuerza: el regreso al retro gaming.

Cada vez más jugadores, tanto jóvenes como adultos, están volviendo su mirada hacia las consolas y juegos clásicos de décadas pasadas. Pero, ¿por qué ocurre esto?

¿QUÉ ES EL RETROGAMING Y CÓMO SE MANIFIESTA?

El factor nostalgia es, sin duda, uno de los principales motores detrás del retro gaming, ya que para muchos adultos que crecieron en los años 80 y 90, volver a jugar títulos como Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog o The Legend of Zelda es una forma de reconectar con su infancia. En un mundo cada vez más acelerado, jugar esos clásicos se convierte en una experiencia reconfortante, casi terapéutica.

Sin embargo, la nostalgia no es la única razón, pues muchos jugadores más jóvenes también están descubriendo el valor de los juegos retro siendo atractivos por diferenciarse de algunos títulos modernos que requieren decenas de horas para avanzar o que están cargados de microtransacciones convirtiendo a los juegos clásicos en una buena opción si lo que se busca son mecánicas simples pero desafiantes, con una jugabilidad directa y gratificante.

Además, el acceso a estas consolas y juegos antiguos nunca ha sido tan fácil Gracias a plataformas de emulación, consolas mini retro y reediciones digitales en tiendas oficiales, los videojuegos clásicos están al alcance de prácticamente cualquier persona con un dispositivo moderno.

Esto ha permitido que nuevas generaciones experimenten por primera vez, lo que hizo icónicos a muchos de estos títulos.

Por último, no se puede ignorar el aspecto coleccionista, ya que para algunos jugadores, adquirir una consola antigua en buen estado o un cartucho original es como encontrar una pieza de museo. El valor sentimental y, en algunos casos, económico, ha convertido al retro gaming en una afición que va más allá del simple juego.