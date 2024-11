¿Qué es el subway surfing y por qué ha desatado preocupación en Nueva York?

El peligroso reto viral conocido como "Subway surfing", que impulsa a los jóvenes a subirse a los techos de los vagones del metro en movimiento, ha cobrado la vida de seis personas en lo que va de 2024 en Nueva York.

Esta cifra ya supera la del año pasado, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades locales, quienes buscan frenar esta peligrosa tendencia que se difunde rápidamente en redes sociales.

REPORT: "Subway surfing" is becoming a growing trend among teenagers who will "surf" and run on top of moving trains.



The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online.



One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son... pic.twitter.com/ItBRrbnQAg