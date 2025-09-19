PRI: Crónica del Fin, el documental donde reaparece Carlos Salinas de Gortari ¿Cuándo y dónde verlo?

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), aquel que durante más de siete décadas dominó la vida política de México, vuelve al centro de la conversación pública gracias a una nueva producción documental que promete dar de qué hablar.

LANZAN TRÁILER DE PRI: CRÓNICA DEL FIN

Próximamente en Vix: "PRI: Crónica del Fin".



Serie documental de 5 episodios, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos. pic.twitter.com/irnPt1cdjo — Denise Maerker (@DeniseMaerker) September 18, 2025

El jueves 18 de septiembre, la periodista Denise Maerker presentó el tráiler de "PRI: Crónica del Fin", una serie de cinco episodios que retrata la ascensión, el poder y la caída del partido que marcó la historia nacional en el siglo XX y principios del XXI.

Maerker, reconocida por su trabajo en televisión, radio y prensa escrita, no solo ideó este proyecto, sino que también lo dirigió, apostando por un enfoque narrativo que mezcla archivo inédito con entrevistas exclusivas.

Desde el primer adelanto, la producción dejó clara su intención: contar la historia del PRI con crudeza y sin adornos. El tráiler abre con el icónico tema "Gimme the Power" de Molotov, un himno generacional contra los excesos del poder político, mientras desfilan rostros de figuras clave.

CARLOS SALINAS DE GORTARI Y OTROS PERSONAJES DE LA POLÍTICA MEXICANA

Entre los personajes que aparecen se encuentran Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México y uno de los actores más controvertidos en la historia contemporánea del país:

Enrique Peña Nieto - Último presidente priista hasta ahora

- Último presidente priista hasta ahora Elba Esther Gordillo - la influyente exlideresa sindical

- la influyente exlideresa sindical Manlio Fabio Beltrones - Exgobernador y legislador

- Exgobernador y legislador Marcelo Ebrard - Actual secretario de Economía

- Actual secretario de Economía Cuauhtémoc Cárdenas - Quien alguna vez rompió con el PRI para convertirse en referente opositor.

La docuserie busca mostrar cómo un partido que parecía indestructible se debilitó a raíz de disputas internas, corrupción y una pérdida progresiva de legitimidad.

Según la propia Maerker en su publicación en X, se trata de "medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos".

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL DOCUMENTAL PRI: CRÓNICA DEL FIN?

El estreno del primer episodio está programado para el lunes 22 de septiembre, inmediatamente después del noticiero En Punto en Las Estrellas.

Tras la transmisión, los cinco capítulos completos estarán disponibles en ViX, plataforma donde los espectadores podrán adentrarse en una revisión histórica que va del esplendor al ocaso de un partido que moldeó la política mexicana moderna.