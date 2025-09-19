  • 24° C
Trabajador de Torreón muere envenenado por broma de compañeros

El hombre regresó de comer y bebió de su refresco, notando un sabor extraño, luego comenzó a sentirse mal y fue trasladado a la Cruz Roja

Sep. 19, 2025
Su muerte no quedará impune, seguiremos luchando hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia
Su muerte no quedará impune, seguiremos luchando hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia

En Torreón, Coahuila, falleció Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", trabajador de limpieza de un supermercado en Senderos de Torreón, tras sufrir complicaciones de salud derivadas de un presunto envenenamiento provocado por una "broma" de sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 47 años regresó de su horario de comida y bebió de su refresco, notando un sabor extraño. Poco después comenzó a sentirse mal, lo que derivó en su traslado a la Cruz Roja y posteriormente a la Clínica 71 del IMSS, donde permaneció hospitalizado varios días hasta su fallecimiento.

PANORAMA

El delegado Región Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), Carlos Rangel, indicó a medios locales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Asimismo, se solicitó material de videograbación de la sucursal y realizan entrevistas para obtener más información y determinar cómo ocurrió la intoxicación.

ANTECEDENTES

Familiares denunciaron que Carlos sufría constantes agresiones disfrazadas de "bromas" por parte de sus compañeros, quienes presuntamente le robaban comida, escondían su celular y llegaron incluso a ponchar las llantas de su bicicleta.

"Tu muerte no quedará impune, seguiremos luchando hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia", expresó la familia de la víctima.

La Fiscalía solicitó videograbaciones de la sucursal y realiza entrevistas con el personal para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar responsabilidades.

Luis Flores
Luis Flores
