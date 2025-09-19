En México, septiembre no solo está marcado por celebraciones patrias y recuerdos de sismos pasados, también es un mes en el que las predicciones de astrólogos y videntes suelen cobrar fuerza en el debate público.

Una de las voces que más atención genera en este ámbito es la de Mhoni Vidente, astróloga cubana radicada en México. Sus predicciones han vuelto a encender la polémica en torno a posibles desastres naturales en el país.

En sus más recientes declaraciones, la cubana aseguró que septiembre será un mes "clave" debido al eclipse solar del día 21, el cual, según ella, podría detonar un fuerte movimiento telúrico y una catástrofe de gran magnitud en el país.

¿MHONI VIDENTE PREDIJO SISMOS Y CATÁSTROFES EN MÉXICO DURANTE SEPTIEMBRE?

En sus más recientes declaraciones, la vidente aseguró que los próximos días serán determinantes para México debido al eclipse solar que ocurrirá el 21 de septiembre. Según explicó, este fenómeno astronómico traerá consigo un fuerte movimiento de energías que podría desencadenar tanto un sismo como una catástrofe de gran magnitud en el país. Sus palabras, como en otras ocasiones, han generado controversia, expectativa y, al mismo tiempo, escepticismo entre la población.

"Se visualiza una catástrofe peor que la de la semana pasada. Viene algo muy feo, hay que rezar mucho", expresó la astróloga, sin precisar de qué tipo de evento se trataría más allá de un posible sismo.

Mhoni Vidente aseguró que los días 14, 19 o 21 de septiembre serían los más probables para registrar un movimiento telúrico en estados como Oaxaca o Michoacán. Detalló que las magnitudes oscilarían entre 6.6 y 7.1 grados, y que el fenómeno ocurriría alrededor de las 12:10, 12:13 o la 1:13 de la madrugada.

No obstante, también matizó que este evento "solo será un susto, nada grave", aunque reiteró la necesidad de mantenerse atentos ante lo que ella considera un cambio energético fuerte para el país.