Por una década ocultó a su familia que se había ganado 55 mdd en la Lotería

De acuerdo con los informes, el agraciado, que actualmente tiene 68 años de edad, viven en California, Estados Unidos, pero asegura tuvo una razón poderosa para no decirlo.

El sujeto, que permanece en el anonimato, reveló el premio a través de una carta en la plataforma MarketWatch y hecho compartido en la red social Facebook, donde rápidamente el trascendido se hizo viral.

Asimismo, aseguró que el motivo por el cual ocultó por 10 años que le había "pegado al gordo", fue porque su hermana era muy religiosa y temía que le obligara a donar la mitad de lo ganado.

Además, cuenta cómo es su vida, aún con una cifra de 6 ceros en su cuenta: “Vivo tranquilamente, no gasto mucho. No tengo hijos y mis padres han muerto. No le he dado nada a mi hermana, porque ni me gusta su marido, ni he hablado con ella en los últimos 10 años”, escribió.

Definitivamente la historia ha dividido, pues mientras unos lo han tachado de egoísta, otros refieren que está en su derecho de compartir o no su dinero; sin embargo, lo que ha impactado más es cómo pudo ocultar tanto tiempo un premio de ese tamaño.