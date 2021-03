Piden que cancelen a Pepe Le Pew

No obstante, este personaje que en década anteriores hizo reír a más de uno con sus ocurrencias y su forma de hablarle a su "amada", ahora es señalado por Charles M. Blow, columnista del New York Times, de "normalizar la cultura de la violación".

Pero no es el único que destaca estos aspectos, también el escritor de The Devil You Know: A Black Power Manifesto, quien en su cuenta de Twitter describió de modo general en qué consistían los episodios de Le Pew: el zorrillo besa a una chica a la fuerza y contra su voluntad, quien lucha por alejarse de él, pero éste le sale por todos lados, impidiendo su escape.

El argumento del autor es que esta clase de caricaturas no ayudan en la educación de los niños, pues en realidad enseña que "No" no siempre significaba una negativa, además de que el personaje "promovía la cultura de la violación".

Por el contrario, refiere, enseñó "a superar las extenuantes, incluso las objeciones físicas de una mujer, era normal, adorable, gracioso. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de HABLAR".

Y aunque algunos críticos reconocieron el valor de su punto de vista, no así otros, quienes negaron las afirmaciones del columnista.

Las redes reaccionaron al respecto, y los internautas calificaron como "generación de mazapán" a quienes condenan un simple dibujo animado.

Algunos críticos defendieron su punto de vista en contra del columnista, pues dijeron que la caricatura no busca transmitir la cultura de la violación.

Asimismo, Blow se refirió a Speedy González, y refiere que el personaje populariza la imagen de los mexicanos, a quienes el cartón describe como borrachos y letárgicos.