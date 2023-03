Pide barra de pan a domicilio y llevaba carne: traía rata viva

Le experiencia la vivió Nitin Arora, un hombre de India que deseaba hacerse un emparedado, por lo que usó el servicio de la app Blinkit (para pedidos en ese país) que le llevaran a su domicilio una barra de pan.

Cuando el producto llegó a su casa, salió entusiasmado a recibirlo; sin embargo, en ese momento se dio cuenta que el producto llevaba algo más que rebanadas de pan: incluía una rata viva en el paquete.

Estupefacto y asqueado, el hombre decidió compartir su compra a través de redes sociales, a lo cual los internautas llamaron como la barra de pan "bubónica", en alusión a la peste bubónica, enfermedad que provocó una pandemia que en los tres brotes que tuvo a través de los siglos, arrasó con millones de personas.

Sumamente molesto, el afectado escribió: "Se entregó una rata viva dentro del paquete de pan", escribió Nitin, y se refirió a ella como la "experiencia más desagradable".

Asimismo, adjuntó fotografías en las que se ve al roedor en el interior de la bolsa de plástico.

A raíz de ello, los internautas manifestaron su desagrado por el incidente, pero también aprovecharon el momento para bromear al respecto.

Otros, por el contrario, se mostraron escépticos respecto a la veracidad del incidente, por lo que uno de ellos cuestionó que el roedor estuviera vivo.

"Es fácil que la rata se salga; algo huele mal. La rata no se quedará allí horas", comentaron.

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA