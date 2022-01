Perro de periodista ejecutada la espera en la puerta de su casa

"El Chato" espera que su dueña regrese, "Una terrible estampa de una desgracia que no tenía que haber pasado"; comentó un usuario en Twitter

Por: Edel Osuna

Luego de que se hiciera viral la foto de la jovencita dando de comer a las mascotas de la periodista Lourdes Maldonado, ejecutada la tarde del domingo en la cochera de su casa en Tijuana, este martes otras imágenes se hicieron virales.

Y es que justo afuera de su casa, en la puerta, un amigo fiel de la comunicadora esperaba su regreso, estoico, sin saber, quizá, que ella no volvería.

Se desconoce si Maldonado vivía con alguna otra persona, pero lo que sí se sabía de ella era que era una amante de los animales, que rescataba a la primera oportunidad.

Ahí, inamovible, quizá extrañándola por qué no llegaba, ahí estaba "El Chato", un perro que Lourdes había rescatado.

Nadie sabe qué pasará con "El Chato", si alguien se quedará con él o dónde será enviado, pero lo que es evidente es que su apego por Lourdes era enorme.

Hoy su imagen, compartida muchas veces en redes sociales, causa tristeza e indignación, a la vez que el enojo ante una imparable ola de violencia.

Entre los comentarios estaban algunos como: "El Chato, afuera de la casa de Lourdes, no entiende que ella ya no va regresar"; "¡Ojo el perro no busca refugio! ¡No pide comida! Es muy sencillo extraña a su dueña... Ese es el mensaje de esta foto, ¡Le arrebataron lo que más quería!".

Y uno de los que más impactó fue el de Salvador Camerena, reportero de El Financiero y usuario de Twitter, quien posteó: "Una terrible estampa de una desgracia que no tenía que haber pasado".

Asimismo, en Facebook también la imagen de "El Chato" a la puerta de la casa de Lourdes, se ha viralizado, como la de la muchachita que lleva alimento y agua a los gatos.