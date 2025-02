Patricio Campillo, diseñador que lució la camiseta "Golfo de México" en el New York Fashion Week

El mexicano impactó al cierre del desfile de su colección, presentando esta prenda que representa una postura política ante el gobierno de Trump

Por: Marcela Islas

El diseñador mexicano Patricio Campillo impactó en la New York Fashion Week (NYFW) con su colección "Fictions of Reality", utilizando la plataforma no solo para presentar sus innovadores diseños, sino también para lanzar un contundente mensaje político.

El momento más comentado de su presentación fue cuando cerró el desfile usando una playera con la leyenda "Golfo de México". Esta prenda, de diseño simple y minimalista, contrastó con el resto de su colección y generó un fuerte impacto en redes sociales.

La controversia surge tras la reciente firma de un decreto por parte del presidente Donald Trump para cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América", estableciendo el 9 de febrero como día conmemorativo de la modificación.

Patricio Campillo, quien incluyó en su desfile a Bernie, el hermano de Bad Bunny, ha captado la atención pública, pues este icónico momento se hizo viral rápidamente, provocando un creciente interés por su trayectoria y vida personal.

¿QUIÉN ES PATRICIO CAMPILLO?

Originario de la Ciudad de México, Patricio Campillo es el fundador de The Pack, una marca que fusiona moda, identidad y sustentabilidad. Su pasión por el diseño y su compromiso social lo llevaron a crear una propuesta que trasciende las tendencias efímeras y redefine la moda masculina con un enfoque inclusivo y diverso.

Según su sitio oficial, The Pack se distingue por el uso de materiales ambientalmente responsables y la adopción de prácticas laborales justas. Su enfoque atemporal busca ofrecer prendas versátiles que integran elementos tradicionales mexicanos con la estética contemporánea.

Además, la marca de Campillo promueve una visión sustentable que no solo revoluciona el diseño de moda, sino que también concientiza sobre el impacto de la industria en la sociedad y el medio ambiente.

The Pack no es solo una marca de ropa, sino un movimiento que busca transformar la percepción de la moda masculina en México y el mundo. Su propuesta está alineada con valores de identidad cultural y cambio social.

#homme #patriciocampillo #campillo #fashion #menswear #fashiondesigner ? original sound - L’Beauté Homme @lbeautehommemx Patricio Campillo, el director creativo de Campillo, ha llevado su visión de la moda mexicana al siguiente nivel. Con un enfoque en la sastrería, la cultura charra y la artesanía, ha logrado destacar en la escena nacional e internacional. Sus diseños han vestido a talentos como Gael García Bernal en los premios Emmy, Maluma y Bad Bunny en sus giras, y actores como Joe Keery y Juan Daniel García Treviño. Cada prenda refleja su pasión por la cultura mexicana, convirtiéndolo en una de las figuras más prometedoras de la moda contemporánea. . . . #Ibeautehomme

CAMISETA “GOLFO DE MÉXICO” DE PATRICIO CAMPILLO

La polémica playera "Golfo de México" está disponible en la página oficial de Patricio Campillo con un costo de 90 dólares, aproximadamente mil 846 pesos, dependiendo del tipo de cambio. La prenda se ha convertido en un símbolo de resistencia ante las políticas del gobierno de Trump, generando una conversación en redes sobre la apropiación cultural y el nacionalismo.

CONTROVERSIA POR LAS POLÍTICAS DE TRUMP

La postura de Campillo se suma a las manifestaciones de artistas en contra de las políticas proteccionistas de Trump. En este contexto, el pasado fin de semana, el rapero Kendrick Lamar se presentó en el medio tiempo del Super Bowl, donde, además de hacer referencias a su rivalidad con Drake, utilizó su show para abordar problemáticas como el racismo en Estados Unidos y las desigualdades que podrían intensificarse con las medidas del gobierno contra afroamericanos, latinos e inmigrantes.

Con su presencia en la NYFW, Patricio Campillo demuestra que la moda es una poderosa herramienta de expresión política y social, marcando un precedente en la industria y consolidándose como un diseñador con una visión que trasciende las pasarelas.