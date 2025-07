Paquetes de Mercado Libre en tianguis; conoce este nuevo método de estafa

Los paquetes de Mercado Libre en tianguis se han vuelto populares en los últimos años, habitualmente son productos a precios bajos y que según señalan los vendedores "nadie reclamó"; sin embargo, un creador de contenido ha compartido que esto es una trampa y es un nuevo método de estafa que ha afectado a varios consumidores.

Aunque muchas personas creen que la mayoría de los paquetes que son ofertados con las bolsas de la empresa, el influencer, @Caballeroguus, conocido por desenmascarar estafas, ha señalado que esto es un robo. El creador de contenido usó su cuenta de Instagram para explicar lo que hacen los vendedores y cómo usan los paquetes de Mercado Libre para obtener más ganancias.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA DE LOS PAQUETES DE MERCADO LIBRE?

Según lo mencionado por el creador de contenido, muchos vendedores ambulantes señalan que los paquetes de Mercado Libre son productos ofertados en la plataforma que fueron rechazados o devueltos por el comprador. Sin embargo; esto es una mentira, el influencer ha señalado que los vendedores de los tianguis arman estos paquetes con productos de su misma mercancía.

Los vendedores consiguen bolsas de la plataforma vacías y después introducen los productos que ellos desean vender, esto lleva a que puedan vender sus artículos a un precio más elevado y los consumidores crean que estos hayan sido ofertados en Mercado Libre. Aunado a esto; el influencer ha señalado que esto no es posible por las mismas políticas de la empresa.

¿QUÉ DICE MERCADO LIBRE SOBRE LA VENTA DE SUS PAQUETES?

@Caballeroguus, aprovechó su video para comentar que las políticas de Mercado Libre no permiten la venta de sus paquetes olvidados ni su comercialización en mercados informales. La empresa ha señalado que los productos no vendidos; son devueltos al vendedor o comprador, en caso de que esto no sea posible, serán eliminados para evitar su mal uso.