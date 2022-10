OnlyFans da oportunidad a mujer de 70 años y se vuelve rica

Se trata de Michelle Hardenbrook, quien además estar jubilada, no descansa y se decidió a abrir su cuenta en la página, para ver si ganaba algo extra de dinero.

Pero no contó con que desde que se unió a la plataforma, en enero de 2020, en su primer mes, con su contenido se hizo de 350 mil dólares, algo así como 700 mil pesos mexicanos.

Y lo hizo sólo con un video que publicó en redes buscando atraer suscriptores y se volvió viral; ahora, la mujer está fascinada con su éxito, que también le ha traído consecuencias.

"Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que 'Michelle es rara'. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo", afirmó Hardenbrook en entrevista para medios ingleses.

La mujer, que radica en Luisiana, Estados Unidos, explica que laboraba como secretaria, pero su sueldo era un reto para criar a sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad, por lo que solía llegar a fecha de pago, con todo comprometido.



Sin embargo, al cumplir 56 años quedó desempleada y empezó un negocio propio: dar masajes, pues aunque no tenía trabajo, las deudas continuaban y debía saldarlas.

"Mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme, porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa, pero es absolutamente lo contrario. Mi hijo dice que si no fuera por mí estaría muerto".

Michelle señala que los ingresos de OnlyFans los usa para tener una vida más cómoda y apoyar a su hijo, quien sufre de discapacidad desde los 35 años debido a un mal del corazón.

Y aunque tiene una relación difícil con su familia, no se retracta de haber abierto su OnlyFans; y aunque se metió tarde en ello, no deja de tener una vida normal, pero no permitirá que eso vuelva su vida en una anormalidad.