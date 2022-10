Novios pactan cita de amor hace 12 años y el día esperado llega

Danny California, una usuaria de Twitter causó furor con una publicación, la que mantuvo cautivos a todos los usuarios de la red social.

La usuaria contó que hace 12 años hizo una cita con el que en ese entonces era su novio de la universidad y el día pactado había llegado; reveló que aunque sentía nervios y dudaba en asistir terminó convenciéndose y dejó que la magia actuara.

Hace 12 años le dije a un novio que nos veíamos en mi cumpleaños 33 a las 6pm en un lugar. Faltan 15 minutos. Si fueran yo, irían? — Danny California (@dannygrrrr) October 10, 2022

"Hace 12 años le dije a un novio que nos veíamos en mi cumpleaños 33, en un lugar, a las 6 de la tarde. Faltan 15 minutos, si fueran yo ¿irían?", publicó.

Tras pensarlo bastante, Danny California se armó de valor y fue a la cita en una plaza de Polanco y ya en el lugar comenzó a pensar si su enamorado iría o no.

Ok pues ahí voy pic.twitter.com/4v2VUiy7p4 — Danny California (@dannygrrrr) October 10, 2022

"Bueno, yo ya llegué, puede ser que él llegue tarde o que no se acordó, pero aquí hay alguien tocando "Imagine", y los Beatles era su banda favorita. Que no se diga que yo no cumplo promesas", escribió.

Bueno ya llegue puede ser que llegue tarde o que no se acordó pero aquí hay alguien tocando imagine y los Beatles era su banda favorita. Que no se diga que yo no cumplo promesas. pic.twitter.com/7ecDeXApDw — Danny California (@dannygrrrr) October 10, 2022

Luego de un largo tiempo esperando, lo que hubiera sido una gran historia de amor llegó a su final, pues el chico nunca apareció.

En otro tuit, la joven aparece con un ramo de rosas, pero aclaró que un vendedor se las obsequió, por lo que los internautas reaccionaron decepcionados ante la inconclusa historia de amor.

Pero el paseo no fue en vano gracias a mi señor de las flores pic.twitter.com/DJ3qqVWiPp — Danny California (@dannygrrrr) October 10, 2022

Danny California compartió más detalles sobre la historia de su promesa de amor, al ver el revuelo que esta había causado en redes sociales y compartió que la promesa fue hace 12 años, cuando eran novios en la universidad.

Aseguró que aunque tiene cómo contactar al joven, prefirió no hacerlo esperando que algo mágico sucediera el día pactado y reconoció que le hubiera gustado que los dos hubieran cumplido su promesa.

Bueno, les voy a contar algunos datos extra.

Fuimos novios en la Universidad, yo cambié 4 veces mi teléfono desde entonces, era el parque de una iglesia en la que "nos íbamos a casar". Dijimos que nos veríamos a mis 33 para saber de la vida del otro. — Danny California (@dannygrrrr) October 11, 2022

Yo tengo su teléfono pero decidí no escribir porque si le mandaba algo le cerraba la puerta a la magia. Hace 12 años no sabíamos cómo sería la vida, yo no lo tengo en ninguna red social y el prometió no buscarme en internet. — Danny California (@dannygrrrr) October 11, 2022

Se que no es un hombre que olvida las fechas porque durante varios años después de la muerte de mi abuelo, en el aniversario luctuoso (antes de que cambiara de teléfono) me llamo para preguntarme cómo me sentía. Así que lo más probable es que solo decidiera no ir. — Danny California (@dannygrrrr) October 11, 2022