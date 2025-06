Nintendo castiga a usuarios de Switch 2 con cartuchos pirata, estas son las consecuencias

Apenas ha transcurrido un breve periodo desde el lanzamiento oficial del Nintendo Switch 2 y ya comenzaron a surgir reportes de usuarios que han intentado vulnerar su sistema.

Lo han hecho por medio del conocido cartucho MIG Switch, un accesorio capaz de ejecutar juegos de la generación anterior, incluidos aquellos que han sido adquiridos de forma no oficial.

Esta práctica ha encendido las alarmas de la compañía japonesa, que no ha tardado en responder con sanciones bastante estrictas.

NINTENDO CONTRA LA PIRATERIA

De acuerdo con varios testimonios compartidos por la comunidad, Nintendo ya está tomando medidas para impedir el uso de este tipo de dispositivos en su consola más reciente. Las consolas que han sido detectadas utilizando el cartucho MIG Switch han comenzado a recibir una advertencia específica: la restricción total del acceso a servicios en línea.

El mensaje que aparece en pantalla al intentar conectarse dice: "El uso de los servicios en línea en esta consola está actualmente restringido por Nintendo". Esto significa que, aunque las cuentas personales no han sido bloqueadas, las consolas afectadas no pueden conectarse a internet ni acceder a ningún servicio digital proporcionado por la empresa.

El cartucho MIG Switch ya era conocido en la comunidad por su capacidad de ejecutar juegos mediante respaldos legítimos o archivos no autorizados. Sin embargo, originalmente no funcionaba con Switch 2.

Todo cambió cuando una reciente actualización de firmware abrió la puerta a su compatibilidad, provocando que más usuarios se animaran a usarlo. Este incremento de actividad fue detectado rápidamente por Nintendo, lo que desató su respuesta inmediata.

NINTENDO PLANEA MANO DURA CONTRA LA PIRATERÍA

Hasta el momento, Nintendo no ha emitido una declaración oficial sobre estas restricciones, pero los expertos consideran que es solo cuestión de tiempo. Se prevé que la empresa mantenga una vigilancia constante sobre el uso de software o hardware no autorizado en el Switch 2, enviando un claro mensaje: no se tolerará ningún tipo de modificación ilegal en su plataforma.

Con un precio de entrada elevado y una base de usuarios apenas en formación, estas medidas podrían generar incomodidad en quienes buscan opciones alternativas para jugar. Sin embargo, la postura de la compañía también deja claro su compromiso con la seguridad y el respeto a los derechos de autor.