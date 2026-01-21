Netflix firma alianza con MAPPA y refuerza su dominio en el anime

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Netflix sigue fortaleciendo su presencia en la industria del anime tras confirmar un nuevo acuerdo estratégico con MAPPA, el reconocido estudio japonés detrás de éxitos como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Vinland Saga, Hell´s Paradise y el reciente remake de Ranma 1/2.

La alianza permitirá a la plataforma de streaming distribuir de forma exclusiva una selección de títulos originales producidos por el estudio.

LA MITAD DE SU AUDIENCIA GUSTA DEL ANIME

De acuerdo con Netflix, más de la mitad de su audiencia global consume contenidos de anime, un dato clave que explica su creciente apuesta por este género.

Con este movimiento, la compañía busca consolidarse frente a competidores especializados como Crunchyroll, que históricamente ha dominado el mercado, pero ahora enfrenta la presión de gigantes del streaming con mayores recursos y alcance internacional.

La plataforma explicó en un comunicado emitido el 20 de enero que, gracias a esta colaboración, ambas empresas trabajarán juntas desde el desarrollo creativo de nuevas historias hasta la producción de merchandising, siempre con una visión global. Netflix será el hogar exclusivo de estos proyectos para sus miembros en todo el mundo.

LOS ÉXITOS MÁS NOTORIOS DE MAPPA

MAPPA, estudio que también estuvo a cargo del arco final de Attack on Titan, destacó que esta ampliación del acuerdo refuerza su filosofía de independencia creativa y comercial.

"Los estudios de animación japoneses deben liderar cada etapa del proceso, desde entender a la audiencia global hasta expandir los negocios relacionados", señaló Manabu Otsuka, presidente y director ejecutivo de MAPPA, quien resaltó que la alianza con Netflix busca ser de largo plazo y beneficiosa para ambas partes.

Este acuerdo se suma a la estrategia de expansión de Netflix en el sector del entretenimiento, en un contexto donde la compañía incluso ha mostrado interés en adquirir grandes catálogos, como el de Warner Bros.