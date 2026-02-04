NASA explica el origen de la misteriosa luz verde que sorprendió a Florida

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La noche del pasado martes, el cielo de Florida se iluminó con un fenómeno astronómico poco común que dejó a muchas personas sorprendidas. Una intensa luz verde azulada cruzó el firmamento a las 21:37 horas, generando más de cien reportes ciudadanos.

La NASA confirmó posteriormente que se trató del ingreso y desintegración de un fragmento de asteroide en la atmósfera terrestre.

De acuerdo con la agencia espacial, el evento fue visible en todo el estado, aunque la mayor concentración de avistamientos se registró en la costa oeste, según datos de la Sociedad Americana de Meteoros.

Además de los testimonios, el fenómeno quedó documentado por dos cámaras especializadas de la NASA y por sistemas de videovigilancia pública.

ASÍ FUE LA TRAYECTORIA DEL METEORO

El análisis técnico reveló que el objeto comenzó a ser visible a una altitud aproximada de 56 millas sobre el Golfo de México, al oeste de Bonita Springs.

El fragmento, de origen asteroidal, ingresó a la atmósfera a una velocidad estimada de 72.1 millas por hora y avanzó en dirección noroeste hasta desintegrarse completamente a unas 28 millas sobre el océano.

#MeteorSighting: A fireball was observed over Florida the night of Feb. 2. It was first spotted west of Bonita Springs and traveled 60 miles northwest before disintegrating.



Read more: https://t.co/DW6gRcsdVG



Eyewitness accounts supplied by the American Meteor Society pic.twitter.com/D5xEKvCYNj — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) February 4, 2026

UN BRILLO TAN TENSO COMO LA LUNA

Lo más llamativo del evento fue su fuerte luminosidad. Según la NASA, en su punto máximo el meteoro alcanzó un brillo comparable al de la Luna llena y mostró un característico color verde azulado, visible tanto a simple vista como en las grabaciones.

La agencia aclaró que el suceso no está relacionado con ninguna lluvia de meteoros conocida y corresponde a un evento aislado.

Aunque las estrellas fugaces son relativamente comunes, fenómenos con una intensidad lumínica tan elevada siguen siendo poco frecuentes, lo que explica el impacto que causó entre residentes y expertos.