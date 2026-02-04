Facebook cumple 22 años, la red social que cambió internet desde un experimento universitario al Metaverso

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este 4 de febrero de 2026, Facebook celebra 22 años desde su fundación oficial, un aniversario que invita a repasar cómo una idea nacida en un dormitorio universitario de Harvard terminó transformando la forma en que el mundo se comunica, se informa y consume contenido digital.

ORIGEN DE FACEBOOK

La historia de Facebook inicia en 2003, cuando Mark Zuckerberg, entonces estudiante de Harvard, creó un sitio llamado Facemash. La plataforma permitía calificar la apariencia de otros estudiantes usando fotos del anuario.

Aunque fue cerrada rápidamente por problemas de privacidad, el experimento dejó algo claro: existía un fuerte interés por conectar identidades reales en línea.

Un año después, el 4 de febrero de 2004, Zuckerberg lanzó TheFacebook, acompañado por Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. La red estaba pensada exclusivamente para estudiantes universitarios y requería un correo institucional para registrarse.

En pocos días, más de la mitad del alumnado de Harvard ya tenía una cuenta. El crecimiento fue rápido y sostenido. Facebook se expandió a otras universidades de Estados Unidos y Canadá, y luego al público general en 2006.

Ese mismo año se introdujo el News Feed, una función que mostraba la actividad de los contactos en tiempo real y que cambió para siempre la forma de consumir contenido en redes sociales.

"ME GUSTA"

Con la llegada del botón "Me gusta" en 2009, Facebook dio un paso clave hacia su modelo de negocio. Esta función permitió recopilar datos sobre gustos e intereses de los usuarios, lo que impulsó un sistema de publicidad altamente segmentado.

A partir de ahí, la plataforma se convirtió en una de las herramientas de marketing digital más poderosas del mundo.

INSTAGRAM Y WHATSAPP

Durante la década de 2010, Facebook apostó de lleno por el crecimiento móvil y por las adquisiciones estratégicas. En 2012 compró Instagram y en 2014 WhatsApp, ampliando su ecosistema y su base de usuarios globales. Para entonces, Facebook ya era la red social más grande del planeta.

Sin embargo, el éxito vino acompañado de controversias. En 2018, el escándalo de Cambridge Analytica expuso el uso indebido de datos personales y dañó seriamente la reputación de la empresa.

EL METAVERSO

Años después, cambios en las políticas de privacidad y una fuerte inversión en el metaverso provocaron caídas financieras y críticas al liderazgo de Zuckerberg.

En 2021, la compañía cambió su nombre a Meta, con la intención de reflejar una visión más amplia centrada en realidad virtual, realidad aumentada e interacción digital inmersiva.

Aunque el metaverso sigue siendo un proyecto a largo plazo, Meta ajustó su estrategia en los últimos años y giró con fuerza hacia la inteligencia artificial.

Desde 2023, la empresa ha impulsado modelos de IA como LLaMA, integrado asistentes inteligentes en sus plataformas y buscado recuperar estabilidad financiera.

Hoy, aunque Facebook ya no es la red favorita de los más jóvenes, sigue siendo clave para grupos, eventos, comunidades, comercio digital y difusión de noticias.

A 22 años de su fundación, Facebook ya no es solo una red social. Es el origen de un conglomerado tecnológico que continúa influyendo en cómo el mundo se conecta, se informa y se comunica.