Mujer que siente atracción sexual por objetos se "casó" con su maletín

Gordon se dispuso a compartir su gran amor para a todos, para "crear conciencia por todas las personas el mundo que están padeciendo lo mismo que yo y para terminar con ese paradigma".

"Fue a los 8 años de edad cuando comenzó mi fascinación por los objetos, desde que estaba pequeña sentí atracción por ellos, como en todo lo que nos rodea, creo profundamente en el animismo, lo que significa que hay vida en todo", relató para un diario en su país.

"En los primeros años de mi adolescencia, me enamoré perdidamente de lugares como lo es el nuevo centro comercial, el que se abrió en mi ciudad. No se lo dije a nadie pero yo sabía que eso estaba mal.

Su gran historia de amor inició en 2015, cuando compró a Gideon -de esa manera se llama el amor de su vida, el maletín- fue en una ferretería en donde compró al ahora esposo, lo adquirió para usarlo como accesorio en una sesión de fotografías.

Pasando el tiempo empezó a sentir unos sentimientos por el maletín que había comprado en una ferretería, como si se trata de un amor de secundaria.

"El ver a Gideon hace que mi piel se erice, mi corazón late muy fuerte, estoy profundamente enamorada, su metal y su reflejo me vuelve loca. Sin duda es el amor de mi vida, afirmó.

He pasado por muchas cosas, mucho dolor: "Las personas no me entienden, me dicen que estoy enferma y que debo buscar ayuda, ya no dejo que nadie me falte al respeto.

Llegó el mes de junio, el mes esperado por la joven, una boda más que particular. "No pensaba que terminaríamos juntos, me gustó cómo se veía, no pensé más que en ese momento", comentó.

La mujer sostiene que además del amor que le tiene al maletín, asegura que se comunican telepáticamente y tienen una gran conexión espiritual.

"Como toda pareja, nos besamos, nos abrazamos y compartimos mucho tiempo juntos, tenemos conversaciones fisiológicas de tres a cuatros horas diarias".