Mujer exhibe en TikTok a su exnovio por enviarle la cuenta de lo que gastó en ella

Todos los días encontramos en las redes sociales historias que nos cuesta trabajo creer que sucedieron. Algunas de ellas son agradables, otras no tanto; pero, desde que se volvió fácil subir a la web información, podemos enterarnos de historias que se vuelven virales. Tal es el caso de la una mujer que subió a la plataforma de Tiktok un video donde expuso a su exnovio porque este le envió la cuenta de todo el dinero que había gastado con ella mientras mantuvieron una relación.

Al terminar la relación, el hombre no supo cómo afrontar la situación de la mejor manera y le envió a la mujer un resumen de todo lo que se gastó durante su relación. La fémina busco rápidamente como desahogarse y exhibió en dicha plataforma a su expareja por el comportamiento que tuvo el hombre con ella.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @tiny.aisle compartió a sus seguidores a través de un video su reacción al recibir un documento por parte de su ex pareja, en el que contenía todas las cuentas que había pagado durante su noviazgo, haciéndole saber que quería todo el dinero de regreso. La mujer se muestra evidentemente enojada; en la descripción del clip menciona "cuando he salido con hombres que ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta", haciendo ironía de lo que estaba pasando.

"No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no hubiese estado en una relación", comentó la mujer.

Los comentarios usuarios de la red social no dudaron en apoyar el enojo de la chica, pues expresaron que el exnovio: "no parece ser un adulto", otros se relacionan a que era una situación injusta, además cuestionaron qué tan cierto es el video; la joven respondió con otro video donde enseña las cuentas para demostrar que sí es real su historia.