Muere Paula Cisneros, Influencer que hacía contenido para visibilizar el síndrome de Down

Una sentida pérdida sufrieron tanto las redes sociales, como el mundo de los creadores de contenido, pues dejó de existir Paula Cisneros, la influencer que trabajaba en pro de visibilizar el síndrome de Down.

De acuerdo con la información, la jovencita, conocida en internet como "yolopuedotodo", tenía 16 años de edad, y la noticia de su fallecimiento la compartió su hermana Sara Cisneros.

Respecto a su deceso, Sara se refirió al hecho con un sentido mensaje para despedir a su hermana Paula.

"Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación", señala el emotivo mensaje.

Es importante destacar que Sara y Paula realizaban juntas contenido enfocado a compartir los intereses e inquietudes diarias de la adolescente.

¿DE QUÉ MURIÓ PAULA CISNEROS?

Después de conocerse la muerte de Paula Cisneros, su familia notificó que su muerte derivo del Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que frecuentemente se produce en los huesos o alrededor de ellos, mismo que le fue diagnosticado hace un año y que afecta principalmente a jóvenes.

A raíz de ello, el contenido que publicaban las hermanas, fueron pausadas por meses, por el tratamiento de Paula.

Asimismo, en redes compartía parte de su tratamiento, asi como lo complejo que era, pero seguía peleando contra la enfermedad.

"Mucha medicación, muchas ambulancias, muchos efectos desagradables (...) Siempre mi familia conmigo y el equipo médico que me cuida y me quiere mucho", publicaban Sara y Paula Cisneros.

Así, la influencer se convirtió en activista en pro de los derechos de las personas Down, y con su contenido logro hacerse de una comunidad de 600 mil seguidores en Instagram y dos millones en TikTok.

"Has ganado a la vida, porque has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte cada persona que se cruza contigo. Nos vemos en nuestra estrella cada día".