Muere Débora Estrella, conductora de Telediario, tras caer avioneta en la que viajaba

La tarde de este sábado 20 de septiembre se reportó el fallecimiento de la periodista y conductora de televisión Débora Estrella al desplomarse la avioneta en la que viajaba cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, una zona en la que, por su difícil acceso se complicaban las labores de rescate.

Protección Civil de Nuevo León confirmó la muerte de la conductora de Telediario Matutino de Multimedios en donde trabajaba desde 2018. Además se informó que murió otra persona que también iba a bordo de la aeronave, desconociéndose hasta el momento las causas del accidente.

Débora Estrella también participaba en noticieros de Milenio Televisión y Canal 6, incluyendo el Telediario Ciudad de México durante los fines de semana.

#URGENTE | | Tras el desplome de una avioneta la tarde de este sábado, se confirmó la muerte de Débora Estrella, conductora de noticias de Multimedios Televisión. En el accidente perdieron la vida dos personas.#QEPD pic.twitter.com/zOZjP2Q892 — POSTA México (@PostaMexico) September 21, 2025

ASÍ FUE SU CARRERA EN LOS MEDIOS

Originaria de Monterrey, Estrella fue egresada del Tecnológico de Monterrey, donde estudió Derecho y dio sus primeros pasos en la comunicación a través de Frecuencia Tec. Su carrera profesional abarcó medios de comunicación, el ámbito corporativo y el periodismo televisivo, con experiencia en empresas como PepsiCo, Sigma y Grupo Lomex.

Reconocida por su profesionalismo, calidez frente a las cámaras y su capacidad de conectar con la audiencia, Débora deja un vacío importante en el gremio periodístico.

En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la... pic.twitter.com/KUhXJKsCrP — Milenio (@Milenio) September 21, 2025

SEGUIDORES EXPRESAN SU TRISTEZA

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del otro ocupante de la aeronave, ya que las autoridades continúan el proceso de notificación a familiares.

La última publicación de Débora en redes sociales se ha llenado de mensajes de condolencias y homenajes por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes recuerdan su legado y trayectoria con profundo respeto.