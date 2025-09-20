  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 20 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Muere Débora Estrella, conductora de Telediario, tras caer avioneta en la que viajaba

También participaba en noticieros de Milenio Televisión y Canal 6, incluyendo el Telediario Ciudad de México durante los fines de semana

Sep. 20, 2025
La otra persona que iba en la aeronave también perdió la vida.
La otra persona que iba en la aeronave también perdió la vida.

La tarde de este sábado 20 de septiembre se reportó el fallecimiento de la periodista y conductora de televisión Débora Estrella al desplomarse la avioneta en la que viajaba cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, una zona en la que, por su difícil acceso se complicaban las labores de rescate.

Protección Civil de Nuevo León confirmó la muerte de la conductora de Telediario Matutino de Multimedios en donde trabajaba desde 2018. Además se informó que murió otra persona que también iba a bordo de la aeronave, desconociéndose hasta el momento las causas del accidente.  

Débora Estrella también participaba en noticieros de Milenio Televisión y Canal 6, incluyendo el Telediario Ciudad de México durante los fines de semana.

ASÍ FUE SU CARRERA EN LOS MEDIOS

Originaria de Monterrey, Estrella fue egresada del Tecnológico de Monterrey, donde estudió Derecho y dio sus primeros pasos en la comunicación a través de Frecuencia Tec. Su carrera profesional abarcó medios de comunicación, el ámbito corporativo y el periodismo televisivo, con experiencia en empresas como PepsiCo, Sigma y Grupo Lomex.

Reconocida por su profesionalismo, calidez frente a las cámaras y su capacidad de conectar con la audiencia, Débora deja un vacío importante en el gremio periodístico.

SEGUIDORES EXPRESAN SU TRISTEZA

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del otro ocupante de la aeronave, ya que las autoridades continúan el proceso de notificación a familiares.

La última publicación de Débora en redes sociales se ha llenado de mensajes de condolencias y homenajes por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes recuerdan su legado y trayectoria con profundo respeto.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Eclipse solar 2025: ¿cómo seguirlo desde México?
Viral

Eclipse solar 2025: ¿cómo seguirlo desde México?

Septiembre 20, 2025

Representa la última alineación celestial de este año entre el Sol, la Luna y la Tierra

Édgar Martínez, el niño de "La Caída de Édgar", sorprende en redes sociales al anunciar su boda
Viral

Édgar Martínez, el niño de "La Caída de Édgar", sorprende en redes sociales al anunciar su boda

Septiembre 20, 2025

La noticia rápidamente se viralizó, evocando la nostalgia de quienes crecieron con aquel clip subido a YouTube en 2006, cuando tenía apenas 11 años

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy sábado 20 de septiembre: Oportunidades y nuevos comienzos
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy sábado 20 de septiembre: Oportunidades y nuevos comienzos

Septiembre 20, 2025

Para este sábado, las energías astrales se inclinan hacia la introspección, la reconciliación y las oportunidades que podrían un nuevo incio