Édgar Martínez, el niño de "La Caída de Édgar", sorprende en redes sociales al anunciar su boda

Édgar Martínez, recordado por millones de internautas como el protagonista del primer gran video viral mexicano, "La Caída de Édgar", sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con Valeria Bermea, con quien mantiene una relación desde hace ocho años.

PUBLICACIÓN DE SU COMPROMISO

La pareja compartió la feliz noticia en mayo de 2025 a través de redes sociales, donde publicaron una serie de fotografías del romántico momento. La propuesta ocurrió en lo que parece ser un viñedo, rodeado de familiares y amigos cercanos, quienes fueron testigos del emotivo instante.

"Un día muy especial con personas muy especiales", escribieron en su publicación de Instagram. La boda se celebrará el próximo 10 de octubre en Cuatro Ciénegas, Coahuila, aunque por ahora no se han revelado más detalles sobre el evento.

La noticia rápidamente se viralizó, evocando la nostalgia de quienes crecieron con aquel clip subido a YouTube en 2006, cuando Édgar tenía apenas 11 años.

LA CAÍDA DE ÉDGAR: EL PRIMER VIDEO VIRAL MEXICANO

En ese entonces, el niño intentaba cruzar un río sobre un tronco cuando su primo, en tono de broma, movió la improvisada "puente" provocando la caída y la famosa frase "¡Ya güey, pinche pendejo!".

El video se convirtió en un fenómeno de internet, logrando millones de reproducciones en una época en la que YouTube apenas despegaba.

En entrevistas pasadas, Édgar relató que al inicio la viralidad le causó problemas, pues sufrió bullying en la escuela e incluso las televisoras acudieron a buscarlo, lo que complicó su vida estudiantil.

Sin embargo, con el tiempo logró capitalizar la fama, participando en programas de televisión como Otro Rollo y en campañas comerciales. Más tarde, decidió enfocarse en su educación y en 2017 se graduó como licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación.

Hoy, casi dos décadas después de aquel icónico momento en el río de Nuevo León, Édgar celebra una nueva etapa en su vida, dejando atrás la anécdota que lo hizo famoso para escribir su propia historia de amor.

En redes sociales, los mensajes de felicitación no se hicieron esperar, muchos acompañados de bromas relacionadas con su caída: "Solo no hagan la boda cerca a lagos o ríos", escribieron los usuarios con humor.