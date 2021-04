Modifican Viacrucis: encapuchadas azotan a Cristo

Sin embargo, no fue un hecho consensuado por colectivos, sino por la propia Iglesia , que de esta manera exhibió su postura ante el aborto y la manera en que las feministas reclaman sus derechos.

Pero debido a la severidad con que los internautas censuraron el cambio hecho a la Pasión de Cristo, la Diócesis borró el video, pero "el daño" ya estaba hecho.

Y mientras se desarrollaba la octava estación, cuando Jesús consuela a las mujeres que por él lloran, de pronto encapuchadas vestidas de negro y con un paño verde, saltan a la escena.

En el acto se ve a las féminas arremetiendo contra él a golpes y patadas, además de pintarlo con aerosol; y al momento que eso ocurre, el narrador señala:

"2021 años después, vuelve el Señor a encontrarse con mujeres muy distintas a las que consoló, mujeres atrapadas en el colectivo irracional, exigiendo derechos a base de insultos, destruyendo todo a su paso, luchando por un feminismo y una dignificación de la mujer, cuando ni siquiera ellas mimas se dignifican"

Y, por si no fuera poco, agrega que son mujeres violentas, que llevan a cabo actos de vandalismo, que se meten a los templos y profanan la eucaristía, burlándose de la Virgen.



"Hoy Jesús sigue contrayéndose con las mujeres, pero el Señor no dejará de repetirnos sus palabras de consuelo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y sus hijos, porque aunque en la lucha se exija el aborto como derecho, desde el momento de la concepción cada mujer es madre y cada feto abortado son sus hijos"

No obstante, la Diócesis deja en claro que la Iglesia respeta el derecho de las personas y que el video no significa la postura oficial de la jerarquía católica, ya que la Iglesia está en contra del aborto, no de las personas.