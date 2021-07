"Mis hijos son primero"; canceló su boda porque su prometida no los quería

PUBLICIDAD

Fue en la famosa plataforma de Facebook que es hombre identificado como James Flores, posteó un video que estaba revendiendo su paquete de boda para 200 personas; cuenta con menú de dos tiempos y todos los detalles que se realiza en una boda.

El costo total del paquete costó 86 mil pesos, alrededor de 4,100 dólares estadounidense, lo estaba rematando 60 mil pesos para que la gente se animara, pero lo más triste de todo era el motivo por el que traspasaba el evento de bodas.

"Yo tengo tres hijos aparte, yo busco una mamá que quiera a mis hijos y lamentablemente ella no me apoyaba con mis hijos. Los ignoraba, no les daba la atención. Como padre quería ver esa atención, pero no, comentó.

También dejó en claro que si no quieren a sus hijos, él no podrá casarse con nadie, "pues sus hijos son primero", "la verdad yo si la quiero mucho, la amo y la respeto, pero para mamá de mis hijos no. Prefiero quedarme como papá soltero".