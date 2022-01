Mexicana gana más como Uber en Canadá que como profesionista

Por ello, muchos profesionistas emigran a otras naciones en donde puedan acceder a un mayor sueldo; sin embargo, un fenómeno reciente es que muchos egresados universitarios se van de su tierra para trabajar en el extranjero, muchas veces en algo que en nada tiene qué ver con su carrera, pero se les paga más que en su país.

Tal es el caso de la usuaria mexicana de TikTok @roadbels que comparte cómo es que le está yendo en Canadá, donde labora como repartidora de Uber en bicicleta.

Con videos, la joven, quien se dice egresada de la licenciatura en Química Bacteriológica Parasitóloga y que también cuenta con maestría en Biotecnología Microbiana, muestra su estilo de vida con un empleo ordinario.

Explica que salió de México en busca de mejores oportunidades y la vida la llevó a Canadá, donde no laboró en su profesión, pero sí encontró una fuente de ingresos que en su tierra no le alcanzaría ni en sueños.

La tiktoker ha hecho varios videos en los que explica su situación, y en uno de ellos informa que ahora cuenta con un automóvil del año, algo que en México no podría acceder en años.

Asimismo, en otro narra que la calidad de vida de los canadienses es mejor que en México, pues se gana más dinero y se tienen más oportunidades laborales, así como intercambio cultural.

Sus videos se han vuelto virales y esperanzadores para muchos, "con mejor salario que el 70% de los profesionistas en México";"Yo la verdad si me dan la oportunidad de quedarme en México o no, mejor me voy a un país donde me paguen más alto".

También se ha ganado la antipatía de otros, que le comentaron: "Yo en México con carro, casa propia y negocio propio sin tener que dejar a mi familia...".

Otros internautas le felicitaron y una de ellas comentó: "Soy mexicana, ingeniera industrial, con maestría y vivo en Noruega y soy ama de llaves de un hotel pero me pagan súper bien".